إعلام عين شمس تناقش آليات مقاومة الشائعات ومواجهة حروب الجيل الرابع

حسام الفقي

نظمت كلية الإعلام جامعة عين شمس ندوة بعنوان «الوعى ومقاومة الشائعات في ضوء التحديات الإقليمية».

أقيمت الندوة تحت رعاية الأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة هبة شاهين عميدة الكلية، والدكتورة سلوى سليمان، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مشاركة طلابية واسعة من مختلف الفرق الدراسية.

استضافت الندوة الكاتبة والإعلامية نشوى الحوفي، مدير عام النشر الثقافي بدار نهضة مصر، وعضو المجلس القومي للمرأة.

استهلت الحوفي حديثها بالتأكيد على أهمية أن يترك الإنسان أثرًا إيجابيًا في وعي المجتمع، موضحة مفهوم «حروب الجيل الرابع» وأدواتها، وكيف أصبح الإعلام أحد أهم ساحات الصراع لنقل الرسائل والتأثير في الرأي العام.

واستشهدت بعدد من النماذج الفكرية، من بينها المفكر الفرنسي جوستاف لوبون وكتابه «سيكولوجية الجماهير»، مشيرة إلى تحليله لطبيعة السلوك الجمعي وتأثره بما يُعرف بسياسة القطيع.
وأكدت أن الإعلام، بقدر ما يسهم في تنمية وعي الجمهور، قد يتحول إلى أداة للتضليل إذا لم يتحرَّ الدقة والمهنية في تقديم المعلومات، مشددة على أهمية التفكير النقدي وعدم الانسياق وراء الأخبار دون تحقق.

كما تناولت بعض الأطروحات المتداولة بشأن تأثير النخب وصنّاع القرار في توجيه الرأي العام، محذرة من خطورة تغييب الوعي عبر الرسائل الإعلامية الموجَّهة، وداعية إلى امتلاك أدوات التحليل والفهم الواعي للأحداث، مستعينة في ذلك بأمثلة عربية ودولية.

كما أوصت الحوفي بضرورة تعزيز دراسة التخصصات العلمية المتعددة داخل كليات الإعلام، لما لذلك من دور في إعداد كوادر إعلامية أكثر وعيًا بطبيعة السياقات الإقليمية والدولية.

وشهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب خلال المناقشات وطرح الأسئلة، ووجهت إدارة الكلية الشكر لضيفة الندوة تقديرًا لاسهاماتها الفكرية القيمة فى بناء وعى الطلاب.

