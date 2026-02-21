قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يرفض امتلاك إيران سلاحا نوويا أو القدرة على صنعه
الأهلي يحسم الجدل حول عرض سعودي لضم بن رمضان.. خاص
الهلال الأحمر يقدم الخدمات للدفعة 15من الجرحى والمصابين الفلسطينيين
حكم أخذ حقنة الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
مصر تترقب 135 مليون دولار تمويلاً دولياً لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بـ21 مستشفى و51 وحدة
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
محافظات

أوقاف البحر الأحمر تنظم موائد الرحمن دعمًا للتكافل المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك

ابراهيم جادالله

نظمت مديرية أوقاف البحر الأحمر موائد الرحمن بعدد من الإدارات التابعة لها، تحت إشراف فضيلة الشيخ عبدالمهيمن السيد محمد، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وحرصًا على ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتعزيز أواصر المحبة والتراحم بين أبناء المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت المديرية أن تنظيم موائد الرحمن يأتي في إطار دورها الدعوي والمجتمعي، الذي لا يقتصر على نشر صحيح الدين ومنهج الوسطية فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع، والوقوف إلى جانب الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير وجبات إفطار كريمة للصائمين، في أجواء تسودها روح الإخاء والتعاون.

وأوضح فضيلة الشيخ عبدالمهيمن السيد محمد أن المديرية حرصت على الإعداد الجيد لهذه الموائد، من خلال التنسيق الكامل مع الإدارات الفرعية، لضمان تقديم خدمة منظمة تليق بضيوف الرحمن، مؤكدًا أن شهر رمضان هو شهر العطاء والبذل، وأن موائد الرحمن تمثل صورة مشرقة من صور التراحم والتكافل التي حث عليها ديننا الحنيف.

وأضاف أن وزارة الأوقاف تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب المجتمعي، انطلاقًا من رسالتها الشاملة التي تجمع بين الدعوة وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وترسخ قيم الانتماء والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد.

وتسود موائد الرحمن أجواء إيمانية وروحانية عامرة، تعكس معاني الشهر الفضيل، وتؤكد أن بيوت الله ستظل منارات للخير والعطاء، ومراكز إشعاع حضاري وإنساني.

واختتمت المديرية بيانها بالدعاء أن يتقبل الله من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد شهر رمضان المبارك على مصرنا الغالية، وعلى الأمة الإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

