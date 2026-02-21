برلمانية: مؤتمر «بناء وطن 2026» يؤكد تسارع خطوات الجمهورية الجديدة وتكامل الأدوار الوطنية

أكدت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن مشاركتها في فعاليات مؤتمر «الجمهورية – السيسي.. بناء وطن 2026»، الذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تأتي في إطار دعمها الكامل لجهود الدولة المصرية في استكمال مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

وقالت شاهين إن المؤتمر عكس بوضوح حجم العمل الجاري على أرض الواقع، والرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب اصطفافًا وطنيًا وتكاملًا حقيقيًا بين مختلف مؤسسات الدولة.

وأضافت أن حضور قيادات تنفيذية وإعلامية وصناع قرار يعكس أهمية الحوار المؤسسي وتبادل الرؤى حول الملفات الاستراتيجية المرتبطة ببناء الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في دعم التشريعات التي تواكب خطط التنمية وتعزز مناخ الاستثمار.

وأوضحت شاهين أنها حرصت خلال المؤتمر على لقاء عدد من القيادات الصحفية والإعلامية، في مقدمتهم المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمهندس طارق لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر، حيث دار نقاش مثمر حول سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات البرلمانية والإعلامية بما يخدم قضايا الوطن والمواطن.

وأكدت أن الإعلام الوطني يمثل شريكًا أساسيًا في معركة الوعي وبناء الإنسان، لافتة إلى أن تكامل الأدوار بين البرلمان والإعلام يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وقالت: «إن بناء وطن قوي لا يتحقق إلا بتضافر الجهود، وتوحيد الرؤى، والعمل بروح الفريق الواحد، وهو ما جسده المؤتمر من خلال طرح رؤى عملية تدعم مسار التنمية وتستجيب لتطلعات الشعب المصري».

وشددت شاهين على استمرارها في دعم كل المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، سواء عبر التشريعات الداعمة للاستثمار والصناعة، أو من خلال تبني قضايا تمس المواطن بشكل مباشر، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحقيق تنمية شاملة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

واختتمت النائبة جيهان شاهين تصريحاتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار الوطني البنّاء بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يواكب تطلعات المصريين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.