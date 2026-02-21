الشرع يتجه لإبعاد شقيقيه من مناصب عليا في الدولة

أفادت مصادر مطلعة، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يدرس قرارًا وشيكًا بإبعاد شقيقيه، ماهر وحازم الشرع، عن مناصبهما، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب الدائرة المقربة من السلطة والحد من الانتقادات المرتبطة بالمحسوبية، بحسب وسائل اعلام محلية.

وبحسب المصادر، تأتي هذه الخطوة ضمن مداولات لوضع ضوابط قانونية تمنع الجمع بين المناصب القيادية وتعيين أقرباء الدرجة الأولى في المواقع الحساسة، تعزيزًا لكفاءة الإدارة السياسية والاقتصادية في ظل ضغوط داخلية متزايدة.

وأوضحت المصادر، أنها شاركت في نقاشات جادة داخل مؤسسة الرئاسة، حيث أبدى الرئيس قلقه من التداعيات السياسية لتعيين شقيقيه في مواقع حساسة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر بدأ ينعكس على بقية القيادات داخل مؤسسات الدولة.

وأضافت أن هناك مداولات مكثفة تجري حاليًا لإقرار ضوابط قانونية تحول دون جمع المسؤولين بين أكثر من موقع قيادي، إلى جانب منع تعيين أقارب الدرجة الأولى في المناصب السيادية والحساسة، وتندرج هذه التحركات ضمن مساعٍ أوسع لتعزيز كفاءة الإدارة السياسية والاقتصادية، في ظل تصاعد الضغوط الداخلية.