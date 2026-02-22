طقس اليوم| برودة شديدة صباحاً وشبورة مائية تضرب القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأحد حيث يسوده طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، على القاهرة الكبري والوجه البحرى 22 للعظمي و11 للصغري، والسواحلالشمالية 19 للعظمي و10 للصغري، وشمال الصعيد 23 للعظمي و9 للصغري، وجنوب الصعيد 28 للعظمي و11 للصغري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

طقس اليوم الأحد



وأفاد الهيئة، أن طقس اليوم الأحد سيشهد شبورة من 4 إلى 9 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناص على بعض الطرق.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء



وأشارت إلى وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى فرص امطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

سحب منخفظة على مناطق من القاهرة



تابعت الهيئة أن الطقس سيشهد سحب منخفظة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

