تهديد «عادل» لمالك المصنع بفيديو .. تطورات صادمة في الحلقة الرابعة من مسلسل «عين سحرية»
ادعوا له بالشفاء.. الشاعر الكبير محمد الشهاوي يخضع لجراحة عاجلة بكفر الشيخ
سعر الذهب اليوم 22-2-2026
سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟
قادر على الانتصارات.. «جاليليو»: الإيمان بالزمالك أقوى من أي عراقيل أو ظروف صعبة
الإفراط في الجلوس أمام الشاشات يهدد نمو الأطفال.. طبيب يحذر من آثار لا تظهر فورًا
أوتوهو الكونغولي يطلب تغيير موعد مباراة الزمالك بالكونفيدرالية |تفاصيل
الأهلي يدرس تمديد عقد إمام عاشور قبل كأس العالم 2026
بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك
ترامب يرسل مستشفى عائمًا إلى جرينلاند في خطوة مُثيرة للجدل
إعلامي يُحذّر من تحويل الحكام في الدوري المصري إلى «هدف للانتقادات»
أكبر خيبة أمل .. صالح جمعة: حزنت على غياب فرصتي مع المنتخب الوطني
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

طقس اليوم| برودة شديدة صباحاً وشبورة مائية تضرب القاهرة

محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأحد حيث يسوده طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم


أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، على القاهرة الكبري والوجه البحرى 22 للعظمي و11 للصغري، والسواحلالشمالية 19 للعظمي و10 للصغري، وشمال الصعيد 23 للعظمي و9 للصغري، وجنوب الصعيد 28 للعظمي و11 للصغري.

طقس اليوم الأحد 


وأفاد الهيئة، أن طقس اليوم الأحد سيشهد شبورة من 4 إلى 9 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناص على بعض الطرق.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء


وأشارت إلى وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى فرص امطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

 سحب منخفظة على مناطق من القاهرة


تابعت الهيئة أن الطقس سيشهد سحب منخفظة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
 

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

مدحت شلبي يعتذر لـ محمود الخطيب: لم أقصد الإساءة

محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الأحد 22-2-2026

مطبخ المصرية بقنا

أخبار قنا: المستشفى العام ينقذ حياة أم وجنينها بعد تدخل عاجل.. والأمن يضبط المتهم بإنهاء حياة محامٍ.. والسيطرة على حريق مخزن أسمنت

ملتقى فكري بمسجد الأباصيري.. «أوقاف بني سويف»: رمضان فرصة لمراجعة النفس وبناء القيم

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

