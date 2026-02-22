غدًا.. صحة النواب تناقش أزمة المرضى ونقص الأدوية والمخالفات في تراخيص الصيدلة

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور نبيل باشا، اجتماعا غدا، الاثنين، لمناقشة وعرض كل المشكلات والأزمات التي تواجه هيئة الدواء المصرية على جميع الأصعدة، ورؤية الهيئة في سبل ووسائل حل تلك المشكلات والأزمات وكيفية التعامل معها، وذلك بحضور الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وتناقش لجنة الشئون الصحية طلب إحاطة مقدما من النائب أحمد جبيلي، بشأن أزمة مرضى أمراض الدم في مدينة الواحات البحرية والنقص الحاد في أدوية أمراض الدم، وعلى رأسها عقار الهيدرا بما يهدد حياة المرضى، وطلب إحاطة مقدم من النائب نبيل العطار، بشأن معاناة المستشفيات العامة، والوحدات الصحية وعيادات التأمين الصحي بمراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

منح تراخيص لتركيب التركيبات العقيمة

ويتناول الاجتماع أيضاً مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة عبير عيسوي داود، بشأن خطورة انتشار ظاهرة بيع الأدوية خارج المنظومة الدوائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر قنوات تليفزيونية تجارية.

كما يتناول الاجتماع مناقشة بعض طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إيرين سعيد، فريدي البياضي، وسارة النحاس، ونيفين إسكندر، وأحمد بلال البرلسي، بشأن قرار هيئة الدواء الخاص بمنح تراخيص لتركيب التركيبات العقيمة والخطرة ومخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وما تضمنه من فرض رسوم مالية جديدة على الصيادلة مقابل تقديم طلب الترخيص وإصداره وتجديده.