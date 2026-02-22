محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام العملية التعليمية بمدرستي السلام الابتدائية القديمة والإعدادية

قامت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بزيارة مفاجئة لمدرستي السلام الإبتدائية القديمة والإعدادية بمدينة الخارجة؛ وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية خلال اليوم الدراسي.

حيث تفقدت الفصول الدراسية والتزام الطلاب بالحضور، موجهةً بتفعيل التوعية بمبادرات مصر الرقمية بالمدارس، و تشجيع الطلاب على التسجيل والمشاركة بالمبادرات و مواكبة التطور التكنولوجي في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، كلفت المحافظ مديرية الطرق برفع كفاءة فناء المدرسة،كما شددت على متابعة الإدارات التعليمية لنسب حضور الطلاب والمرور الدوري على المدارس للتأكد من الالتزام بمعدلات الحضور والغياب خلال شهر رمضان المبارك.