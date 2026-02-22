طرح محلات سور فندق الخارجة الحكومى للإيجار بتيسيرات من مشروعك.. تفاصيل

أعلنت هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية (مشروعك) عن طرح المحلات التجارية الكائنة بسور فندق الخارجة الحكومى للإيجار ، مع تقديم التيسيرات ومنح التمويل والقروض المقدمة من خلال مبادرة مشروعك في إطار حرص المحافظة على دعم مشروعات الشبابوإتاحة فرص عمل جديدة تحت رعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.





وشملت محاور الدعم من مبادرة مشروعك

- دعم المشروعات متناهية الصغر بمبلغ من 1000 حتى

150 الف جنيه بسعر فائدة البنك المركزي 17%

- دعم المشروعات الصغيرة للمشروعات الخدمية) - الصناعية) حتى 2 مليون جنيه بسعر فائدة 5% مناقصة.

- منح رخصة مؤقتة مجانية لمدة خمس سنوات لدعم الشباب.

وللاستفسار يرجى التواصل مع مكتب (مشروعك)

بديوان عام المحافظة من خلال الأرقام المنشورة على صفحة المبادرة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.