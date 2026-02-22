قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري يشارك في احتفالية يوم النيل بـ جنوب السودان
جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
برشلونة يقتنص صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد بالفوز على ليفانتي
ديربي نار.. التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من قمة توتنهام وأرسنال بالدوري الإنجليزي
مفتي الجمهورية: قراءة القرآن في كل وقت واجبة.. وصيام القضاء للحامل والمُرضع بعد استعادة القدرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فيديو صادم يشعل الرأي العام.. وطفل يدفع ثمن خلافات الكبار

لم يكن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد مشهد عابر في زحام الأخبار
لم يكن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد مشهد عابر في زحام الأخبار
إسراء عبدالمطلب

لم يكن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد مشهد عابر في زحام الأخبار، بل تحوّل خلال ساعات إلى قضية رأي عام أثارت موجة غضب واسعة وقلقًا عميقًا بين المواطنين.

المشاهد التي وثقتها عدسة هاتف محمول أظهرت لحظات عنف صادمة في أحد الشوارع، حيث ظهر شخصان، أحدهما يحمل سلاحًا ناريًا “خرطوش” والآخر سلاحًا أبيض، وهما يعتديان على رجل كان برفقة طفله الصغير، في مشهد امتزجت فيه طلقات الرصاص بصراخ طفل مذعور ومحاولات أب يحتمي بجسده لإنقاذ صغيره.

ومع الانتشار السريع للفيديو، تزايدت التساؤلات حول مكان الواقعة وتفاصيلها، خاصة مع تداول معلومات تشير إلى حدوثها في منطقة باسوس بمحافظة القليوبية. 

الأجهزة الأمنية باشرت على الفور فحص المقطع المتداول، للتحقق من ملابساته، وتحديد هوية المتورطين، والوقوف على حقيقة ما جرى، وسط حالة من الترقب المجتمعي لنتائج التحقيقات.

جذور الأزمة.. خلافات عائلية تتحول إلى دم

بحسب روايات أفراد من أسرة المجني عليه، فإن جذور الأزمة تعود إلى ما يقرب من ستة أو سبعة أشهر، إثر خلافات نشبت بين زوجته وأقاربها من جهة والدتها. 

تطورت تلك الخلافات من مشادات كلامية إلى اشتباكات بالأيدي، وصولًا إلى تبادل اتهامات وإصابات متفرقة بين الطرفين.

وتشير الأسرة إلى أن الأزمة تصاعدت لاحقًا باستخدام أسلحة خرطوش في مواجهة سابقة، ما أدى إلى إصابات متبادلة وألقى بظلاله على العائلتين. 

ورغم تدخل جلسات عرفية ومحاولات احتواء النزاع، وإصدار أحكام مالية لفض الاشتباك، فإن التوتر لم يُطوَ بالكامل، بل ظل كامنًا تحت السطح.

صلح لم يصمد.. وانتقال لم ينهِ التوتر

حرصًا على إنهاء النزاع، قررت أسرة المجني عليه مغادرة منزلها القديم والانتقال إلى مسكن جديد بعيدًا عن محيط الخلافات. خطوة وُصفت داخل الأسرة بأنها محاولة جادة لفتح صفحة جديدة وقطع الطريق أمام أي احتكاك مستقبلي.

لكن الهدوء لم يدم طويلًا، إذ أعادت الواقعة الأخيرة إشعال الأزمة، بعدما بدا أن الخلافات القديمة لم تُحسم جذريًا، رغم الابتعاد الجغرافي ومحاولات التهدئة السابقة.

ليلة التراويح.. الرصاص يقطع السكينة

في إحدى ليالي شهر رمضان، خرج أحمد لأداء صلاة التراويح، وبعد عودته وقف أمام منزله الجديد، بينما كان طفله الصغير محمد يلهو بسجادة الصلاة في براءة طفولية. لحظات قليلة تحولت إلى كابوس، حين دوّت طلقات نارية أصابت الطفل في قدمه، قبل أن يُصاب والده بجروح بالغة في الوجه والساق.

المشهد، كما وثقه الفيديو، أظهر سقوط الطفل أرضًا وسط حالة من الفزع، فيما حاول الأب احتماله الألم لحماية صغيره. وبعد دقائق، فرّ المعتديان من المكان، تاركين خلفهما أبًا وطفلًا ينزفان.

بين سريرين في المستشفى.. معركة للبقاء

نُقل الأب وطفله إلى مستشفى معهد ناصر في حالة حرجة. الأب يعاني جروحًا عميقة وإصابات متفرقة نتيجة الطلقات، بينما يخضع الطفل لفحوصات دقيقة تمهيدًا لتدخل جراحي، في محاولة لإنقاذ قدمه المصابة.

الأسرة تعيش حالة ترقب وألم، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الطبية، بينما تتعلق آمالهم بعودة الطفل إلى حياته الطبيعية دون مضاعفات دائمة.

أسئلة مؤلمة.. ودعوة لوقف دائرة العنف

الحادثة أعادت طرح تساؤلات حول خطورة النزاعات العائلية حين تتحول إلى مواجهات مسلحة، وحول جدوى الجلسات العرفية إذا لم تُدعّم بقبول حقيقي والتزام كامل من جميع الأطراف. كما سلطت الضوء على الثمن الباهظ الذي قد يدفعه الأبرياء، خاصة الأطفال، في صراعات لا ذنب لهم فيها.

وبينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة وتحديد المسؤوليات القانونية، يبقى المشهد الإنساني هو الأثقل وقعًا: أب وطفل على سريرين متجاورين، ضحية خلاف قديم، وأمنية واحدة تتردد على ألسنة الأسرة… أن تنتهي هذه الدائرة المؤلمة، وأن يعود الطفل إلى حياته آمنًا مطمئنًا.

ومن جانبه، قال محمد مرسي، عم الطفل محمد، إن الولد فقد الأمل في المشي مجددًا، وكل ما تطلبه الأسرة الآن من الله هو أن يعود الطفل إلى حضانته بأمان.

وأضاف العم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الأب أحمد مرسي كان يمسك بيد طفله البالغ من العمر خمس سنوات، المعروف إعلاميًا بـ«طفل الخرطوش»، حين اقتحم مسلحون ملثمون وهاجموهما بالرصاص، قائلاً: «أخويا كان داخل البيت في أمان، وفجأة هجموا عليه كأنهم إرهابيون».

وأشار محمد إلى أن حالة شقيقه وطفله حرجة للغاية، حيث أصيب الأب بجروح بالغة، فيما يعاني الطفل إصابة كبيرة في رجله اليمنى وانهيارًا نفسيًا، موضحًا أن دوافع الهجوم مرتبطة بخلافات قديمة مع جدّة الطفل من الأم، رغم محاولات الأسرة الانتقال لتجنب المشاكل.

خرطوش رمضان معهد ناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

القبض على المتحرش لفظيا بفتاة في سوهاج

القبض على شاب تحرش لفظيا بفتاة في سوهاج

المتهم

القبض على شخص حاول وضع كلاب داخل أكياس بلاستيكية في حدائق أكتوبر.. اعرف السبب

بالصور

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد