جنايات مستأنف دمنهور تحيل أوراق المتهمين بقتل تاجر ماشية للمفتي

ساندي رضا

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالرحيم على مرسي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: محمد حسن حسين، كارم محمود رزق، حسين عادل محمد، بإحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر ماشية مقيم في سيوة بمطروح، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة النطق بالحكم في 27 أبريل المقبل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تمكنت من ضبط المتهمين بقتل تاجر ماشية، مقيم بمحافظة مطروح، حيث انهال عليه المتهمين بمدينة أبو المطامير التابعة لمحافظة البحيرة بطعنات نافذة أودت بحياته في الحال وسط المارة، وذلك خلال مطالبه المتهم الأول برد بعض الأموال التي اقترضها منه، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بنشوب مشادة كلامية بين تجار ماشية بسبب مطالبة فتحي.ع، المجني عليه بسداد مبالغ مالية من تاجر ماشية كان قد اقترضها منه.

وعلى إثر ذلك تطورت المشادة بينهم وانهال عليه التاجر بمساعدة صديقه بالتعدي عليه، حيث طعنه عدة طعنات نافذة أمام المارة حتى سقط قتيلا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لسرعة ضباط المتهمين، وانتقل ضباط مباحث أبو المطامير لمكان الحادث، وتبين أن الجثة لشخص يدعي فتحي. ع، تاجر ماشية، مقيم في سيوة بمحافظة مطروح، وتم إلقاء القبض على المتهمين في الحال.


وفي وقت سابق قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين هشام الشريف وتامر رضا ومصطفي سليمان، بالإعدام  شنقًا للمتهمين بقتل تاجر ماشية مقيم في سيوة بمطروح

