غريب وغير تقليدي... طريقة عمل بلح الشام بالكريمة والبسبوسة

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بلح الشام بالكريمة والبسبوسة، فهي من الحلويات الغريبة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

مقادير طريقة عمل بلح الشام بالكريمة والبسبوسة



● 3/4 كوب ماء

● 1 كوب دقيق

● ¼ كوب زيت

● رشة ملح

● رشة سكر

● 2 بيضة

● فانيليا

● زيت للقلي

● شربات

التقديم:

● كريم شانتي

● مانجو قطع مفرومة

● بسبوسة

● قشطة بلدي للتقديم





طريقة تحضير بلح الشام بالكريمة والبسبوسة



يخلط الماء والزيت في إناء على النار

يضاف الملح والسكر والدقيق ويقلب كل الخليط حتى يتكون مثل الكرة

يقلب الخليط في العجان مع إضافة البيض، الواحدة بعد الأخرى

تضاف الفانيليا ويقلب كل الخليط

يوضع في كيس حلواني ويشكل في زيت بارد على النار

يترك على النار حتى النضج

يرفع من الزيت ويوضع في الشربات

يحشى بالكريمة وقطع المانجو

يقدم مع البسبوسة بالقشطة.