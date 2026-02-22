محمد حجازي يدخل دائرة الترشحيات في إدارة التسويق بالأهلي

عاد اسم محمد حجازي إلى دائرة الترشيحات للعودة إلى العمل بإدارة التسويق بالنادي الأهلي في الفترة الحالية ، بسبب خبراته الكبيرة للعمل في هذا المجال خاصة وأنه كان عضوا سابق في إدارة التسويق في اندية الدوري المصري سابقاً.. يذكر أن محمد حجازي يعمل حاليا في الدوري السعودي منذ عام 2021 وسبق له العمل كرئيس تنفيذي لشركة كرة القدم بنادي الفتح السعودي حتى العام الماضي قبل أن ينتقل هذا الموسم إلى نادي الخلود السعودي كمديرا للقطاع التجاري (كأول نادي استثماري بملكية غير سعودية).

يذكر أن حجازي حاصل على دبلومة الإدارة الرياضية من الفيفا ودبلومة الإدارة و التسويق الرياضي من رابطة دوري المحترفين الاسباني "لا ليجا" ، وحاصل على شهادة دورة إكتشاف المواهب من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ودورة تحليل لكرة القدم من استراليا .

وكان حجازي له دور كبير في تعاقد الفتح السعودي مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ومن قبله مع الكرواتي سلافن بيليتش (الحاصل علي برونزية كاس العالم مع منتخب كرواتيا) وبعض صفقات الفريق مثل ماتياس فارجاس وزايدو يوسف وحارس المرمى فريناندو باتشيكو "حارس ريال مدريد" سابقاً وشارك في تجديد تعاقد بعض نجوم نادي الفتح مثل المغربي مراد باتنا و الجزائري سفيان بن دبكة و غيرهم من نجوم الفريق، و في الموسم الحالي مع نادي الخلود أتم التعاقد مع 16 راعي مختلف (الأكثر في دوري روشن السعودي) بالإضافة الي بعض الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات داخل النادي.

ومن ضمن إنجازاته إنشاء أول معهد للتعليم الرياضي بالمملكة العربية السعودية عام ٢٠٢٣ بالتعاون مع معهد لا ليجا الإسباني و حضر في نسختها الاولي مندوبين من ١١ نادي من اندية دوري روشن السعودي في سابقة هي الأولي من نوعها في الدوري السعودي.