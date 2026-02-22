قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟
سمير عثمان يرفض الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام
حسام موافي : الصيام مدرسة حياة في تهذيب النفس وضبط المشاعر
الفنان كريم مغاوري يكشف تطويرات حالته الصحية.. خاص
السكة الحديد: جرار زراعي يقتحم القضبان بين محطتي فاقوس والسماعنة | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد حجازي يدخل دائرة الترشحيات في إدارة التسويق بالأهلي

محمد حجازي
محمد حجازي
حسن العمدة

عاد اسم محمد حجازي إلى دائرة الترشيحات للعودة إلى العمل بإدارة التسويق بالنادي الأهلي في الفترة الحالية ، بسبب خبراته الكبيرة للعمل في هذا المجال خاصة وأنه كان عضوا سابق في إدارة التسويق في اندية الدوري المصري  سابقاً.. يذكر أن محمد حجازي يعمل حاليا في الدوري السعودي منذ عام 2021 وسبق له العمل كرئيس تنفيذي لشركة كرة القدم بنادي الفتح السعودي حتى العام الماضي قبل أن ينتقل هذا الموسم إلى نادي الخلود السعودي كمديرا للقطاع التجاري (كأول نادي استثماري بملكية غير سعودية).

يذكر أن حجازي حاصل على دبلومة الإدارة الرياضية من الفيفا ودبلومة الإدارة و التسويق الرياضي من رابطة دوري المحترفين الاسباني "لا ليجا" ، وحاصل على شهادة دورة إكتشاف المواهب من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ودورة تحليل لكرة القدم من استراليا .

وكان حجازي له دور كبير في تعاقد الفتح السعودي مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ومن قبله مع الكرواتي سلافن بيليتش (الحاصل علي برونزية كاس العالم مع منتخب كرواتيا) وبعض صفقات الفريق مثل ماتياس فارجاس وزايدو يوسف وحارس المرمى فريناندو باتشيكو "حارس ريال مدريد" سابقاً وشارك في تجديد  تعاقد بعض نجوم نادي الفتح مثل المغربي مراد باتنا و الجزائري سفيان بن دبكة و غيرهم من نجوم الفريق، و في الموسم الحالي مع نادي الخلود أتم التعاقد مع 16 راعي مختلف (الأكثر في دوري روشن السعودي) بالإضافة الي بعض الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات داخل النادي.

ومن ضمن إنجازاته إنشاء أول معهد للتعليم الرياضي بالمملكة العربية السعودية عام ٢٠٢٣ بالتعاون مع معهد لا ليجا الإسباني و حضر في نسختها الاولي مندوبين من ١١ نادي من اندية دوري روشن السعودي في سابقة هي الأولي من نوعها في الدوري السعودي.

محمد حجازي النادي الأهلي الأهلي الدوري المصري الفتح السعودي جوزيه جوميز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

"واشنطن بوست": إدارة ترامب تكافح لإنفاق 500 مليار دولار إضافية على الجيش الأمريكي

واشنطن بوست: إدارة ترامب تكافح لإنفاق 500 مليار دولار إضافية على الجيش الأمريكي

نزوح قياسي للأموال من "وول ستريت": 75 مليار دولار تغادر الأسهم الأمريكية في تحول للاسواق الخارجية

نزوح قياسي للأموال من وول ستريت.. خروج 75 مليار دولار من الأسهم الأمريكية للأسواق الخارجية

نتفليكس

تحقيق أمريكي موسع حول استحواذ نتفليكس على وارنر براذرز ديسكفري

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد