"الرجال قوامون على النساء".. تكليف بالمسئولية لا تفضيل بالمنزلة

قال الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، إن الآيات الواردة في سورة النساء بشأن أحكام الزواج تكشف عن منهج قرآني متكامل يقوم على بيان التشريعات الإلهية ومقاصدها، موضحًا أن السياق يبدأ باستكمال ذكر المحرمات من النساء، ثم يتدرج في عرض الأحكام، وصولًا إلى توضيح الإرادة الإلهية تجاه الإنسان.

الإرادة الإلهية تجاه الإنسان

وأشار خلال حديثه في برنامج نورانيات قرآنية المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن القرآن يجيب بوضوح عن سؤال جوهري: ماذا يريد الله من عباده؟ مستشهدًا بقول الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ}، مبينًا أن إرادة الله تقوم على البيان والهداية وفتح باب التوبة.

التشريع الإلهي

وأضاف أن الآيات تؤكد كذلك أن التشريع الإلهي قائم على التيسير ورفع المشقة، كما في قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}، وقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا}، مشددًا على أن مقاصد الشريعة تدور حول الرحمة والتخفيف ومراعاة طبيعة الإنسان.

تكليف ومسؤولية

وفي تفسيره لقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}، أوضح أن القِوامة لا تعني انتقاصًا من قدر المرأة أو تفضيلًا مطلقًا للرجل، بل هي تكليف ومسؤولية، تُلزم الرجل برعاية المرأة والقيام على شؤونها. ولفت إلى أن التعبير القرآني جاء بصيغة العموم "الرجال" و"النساء"، ليشمل مختلف صور العلاقة، سواء كانت أمًّا أو أختًا أو بنتًا أو زوجة.

المسؤولية والتكامل

وبيّن أن معنى "قوّام" هو المتحمّل لأعباء النفقة والسكن والرعاية، معتبرًا أن هذه الآية تجسد عناية القرآن بحقوق المرأة وصون مكانتها، في إطار من المسؤولية والتكامل بين الطرفين، لا الصراع أو التفضيل المجرد.