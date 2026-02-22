مستقبل وطن يرحب بالبيان المشترك بشأن رفض أي محاولات لفرض واقع غير قانوني على الأراضي الفلسطينية

أعرب حزب مستقبل وطن عن تأييده الكامل وترحيبه بالبيان المشترك الصادر بمشاركة فاعلة من جمهورية مصر العربية إلى جانب عدد من الدول العربية والإسلامية، وبحضور جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أكد بوضوح رفض أي محاولات لفرض واقع غير قانوني على الأراضي الفلسطينية أو المساس بسيادة الدول العربية.

وأكد الحزب، في بيان له، أن هذا التحرك يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم قضايا الأمة العربية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن البيان يجسد توافقًا عربيًا وإسلاميًا راسخًا في الدفاع عن ثوابت الشرعية الدولية وصون مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يعزز جهود تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد مستقبل وطن على أن الرفض القاطع لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو تكريس الاحتلال أو التوسع الاستيطاني يمثل رسالة سياسية ودبلوماسية حاسمة إلى المجتمع الدولي بضرورة احترام القرارات الدولية، وتهيئة مناخ جاد لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى تسوية شاملة وعادلة.

وثمّن الحزب ما تضمنه البيان من تأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك المسار الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وفي ختام بيانه، أكد حزب مستقبل وطن مساندته الكاملة للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية في مواقفها الوطنية الثابتة، ودعمها المتواصل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع التشديد على رفض أي إجراءات أو تصريحات من شأنها النيل من ثوابت الدولة المصرية أو تقويض جهود إحلال السلام وتهديد أمن واستقرار المنطقة.