وننسي اللي كان الحلقة 4 .. ياسمين عبد العزيز ترفض إعلان زواجها

طرحت منصة “شاهد الحلقة الرابعة من مسلسل ”وننسى اللي كان" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وحملت الحلقة عددا من الأحداث، حيث قامت جليلة رسلان " بطرد حارسها الشخصي، بسبب انه اعتقاده أنها علي علاقة غير شرعية بطبيب التجميل، قبل ان تكشف له زواجها منه، ليعتذر منها ويطلب الاستمرار في العمل، كما حاولت زوجة طبيب التجميل ان تعتدي علي جليلة رسلان ، ليتدخل حارسها الشخصي.

فيما رفضت جليلة رسلان ان تعلن زواجها من طبيب التجميل قبل ان يقوم بتطليق زوجته .

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.