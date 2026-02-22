قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بصوت السديس.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
عناصر الخدمة السرية ينهون حياة رجل حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا
مسئول سابق في الـ CIA: الضربة الأميركية على إيران قد تكون خلال 48 ساعة
رامز جلال ساخرا من مصطفى غريب: تباع على تريلا.. وشنبه زي جناحات الطيارة
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
فن وثقافة

وننسي اللي كان الحلقة 4 .. ياسمين عبد العزيز ترفض إعلان زواجها

وننسي اللي كان
وننسي اللي كان
أحمد البهى

طرحت منصة “شاهد  الحلقة الرابعة من مسلسل ”وننسى اللي كان" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وحملت الحلقة عددا من الأحداث، حيث قامت جليلة رسلان " بطرد حارسها الشخصي، بسبب انه اعتقاده أنها علي علاقة غير شرعية بطبيب التجميل، قبل ان تكشف له زواجها منه، ليعتذر منها ويطلب الاستمرار في العمل، كما حاولت زوجة طبيب التجميل ان تعتدي علي جليلة رسلان ، ليتدخل حارسها الشخصي.

فيما رفضت جليلة رسلان ان تعلن زواجها من طبيب التجميل قبل ان يقوم بتطليق زوجته .

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.

وننسى اللي كان ياسمين العزيز الفنانة ياسمين العزيز

