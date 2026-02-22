محافظ الغربية: لن نتهاون في ردع محاولات التلاعب بمنظومة الدعم

شدد محافظ الغربية، الدكتور علاء عبدالمعطي، على أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه أي محاولة للتلاعب بمنظومة الدعم أو الإضرار بحقوق المواطنين.

وأشار عبد المعطي، في بيان صحفي، اليوم/الأحدم، إلى قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية بضبط 250 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بمركز ومدينة كفر الزيات،وتحرير محاضر خالفات متنوعة،وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد ضرورة التزام المواطنين بعدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أي مخبز أو تاجر حرصًا على حماية حقوقهم وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بكافة المراكز والمدن خلال شهر رمضان لضمان الانضباط الكامل داخل المنظومة التموينية.