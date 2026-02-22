أبرز ترشيحات جوائز البافتا قبل إعلانها.. الليلة

تتجه الانظار مساء اليوم لواحدة من أرقى أمسيات جوائز السينما العالمية مع انطلاق حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (البافتا).
الحفل الذي تنظمه الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون في العاصمة البريطانية لندن، يُعد محطة بارزة في موسم الجوائز العالمي، حيث تتجه أنظار صُنّاع السينما والنقاد والجمهور إلى تكريم أبرز الإنجازات الفنية خلال العام.
وفي السطور التالية نرصد أبرز الترشيحات:
أفضل فيلم
Sentimental Value
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
أفضل فيلم بريطاني
28 Years Later
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
Die My Love
H Is for Hawk
Hamnet
I Swear
Mr Burton
Pillion
Steve
أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية
It Was Just an Accident
The Secret Agent
The Voice of Hind Rajab
Sentimental Value
Sirāt
أفضل مخرج
Bugonia - يورغوس لانثيموس
Hamnet - كلوي تشاو
Marty Supreme - جوش سافدي
One Battle After Another - بول توماس أندرسون
Sentimental Value - يواكيم تراير
Sinners - رايان كوغلر
أفضل ممثلة رئيسية
إيما ستون - Bugonia
جيسي باكلي - Hamnet
روز بيرن - If I Had Legs I’d Kick You
كيت هدسون - Song Sung Blue
تشيس إنفينيتي - One Battle After Another
ريناتا رينسف - Sentimental Value
أفضل ممثل رئيسي
روبرت أرامايو - I Swear
تيموثي شالاميه - Marty Supreme
ليوناردو دي كابريو - One Battle After Another
إيثان هوك - Blue Moon
مايكل بي جوردان - Sinners
جيسي بليمونز - Bugonia
أفضل ممثلة مساعدة
إميلي واتسون – Hamnet
أوديسا أزيون - Marty Supreme
إنغا إيبسدوتر ليلياس – Sentimental Value
وونمي موساكو – Sinners
كاري موليجان – The Ballad of Wallis Island
تيانا تايلور – One Battle After Another
أفضل ممثل مساعد
بينيسيو ديل تورو – One Battle After Another
جاكوب إلوردي – Frankenstein
بول ميسكال – Hamnet
بيتر مولان – I Swear
شون بن – One Battle After Another
ستيلان سكارسجارد – Sentimental Value
أفضل سيناريو أصلي
I Swear - كيرك جونز
Marty Supreme - رونالد برونشتاين، جوش سافدي
The Secret Agent - كليبر ميندونسا فيلهو
Sentimental Value - إسكيل فوغت، يواكيم تريير
Sinners - ريان كوجلر
أفضل سيناريو مقتبس
The Ballad of Wallis Island - توم باسدن، تيم كي
Bugonia - ويل تريسي
Hamnet - كلوي تشاو، ماغي أوفاريل
One Battle After Another - بول توماس أندرسون
Pillion - هاري لايتون