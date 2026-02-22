قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار عمرة رمضان 2026 النصف الثاني وبرامج الحجز بالتفصيل
قانتين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الخامسة من رمضان في الجامع الأزهر
"صحاب الأرض" الحلقة 5.. حوار مؤثر بين منة شلبي وإياد نصار ودخول المساعدات المصرية غزة
وزير الري يشارك في احتفالية يوم النيل بـ جنوب السودان
جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أبرز ترشيحات جوائز البافتا قبل إعلانها.. الليلة

جوائز البافتا
جوائز البافتا
محمد نبيل

تتجه الانظار مساء اليوم لواحدة من أرقى أمسيات جوائز السينما العالمية مع انطلاق حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (البافتا).

الحفل الذي تنظمه الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون في العاصمة البريطانية لندن، يُعد محطة بارزة في موسم الجوائز العالمي، حيث تتجه أنظار صُنّاع السينما والنقاد والجمهور إلى تكريم أبرز الإنجازات الفنية خلال العام.
 

وفي السطور التالية نرصد أبرز الترشيحات:

أفضل فيلم
Sentimental Value
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
 

أفضل فيلم بريطاني 
28 Years Later
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
Die My Love
H Is for Hawk
Hamnet
I Swear
Mr Burton
Pillion
Steve

أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية
It Was Just an Accident
The Secret Agent
The Voice of Hind Rajab
Sentimental Value
Sirāt
 

أفضل مخرج
Bugonia - يورغوس لانثيموس
Hamnet - كلوي تشاو
Marty Supreme - جوش سافدي
One Battle After Another - بول توماس أندرسون
Sentimental Value - يواكيم تراير
Sinners - رايان كوغلر
 

أفضل ممثلة رئيسية
إيما ستون - Bugonia
جيسي باكلي - Hamnet
روز بيرن - If I Had Legs I’d Kick You
كيت هدسون - Song Sung Blue
تشيس إنفينيتي - One Battle After Another
ريناتا رينسف - Sentimental Value
 

أفضل ممثل رئيسي
روبرت أرامايو - I Swear
تيموثي شالاميه - Marty Supreme
ليوناردو دي كابريو - One Battle After Another
إيثان هوك - Blue Moon
مايكل بي جوردان - Sinners
جيسي بليمونز - Bugonia
 

أفضل ممثلة مساعدة
إميلي واتسون – Hamnet
أوديسا أزيون - Marty Supreme
إنغا إيبسدوتر ليلياس – Sentimental Value
وونمي موساكو – Sinners
كاري موليجان – The Ballad of Wallis Island
تيانا تايلور – One Battle After Another
 

أفضل ممثل مساعد
بينيسيو ديل تورو – One Battle After Another
جاكوب إلوردي – Frankenstein
بول ميسكال – Hamnet
بيتر مولان – I Swear
شون بن – One Battle After Another
ستيلان سكارسجارد – Sentimental Value

أفضل سيناريو أصلي
I Swear - كيرك جونز
Marty Supreme - رونالد برونشتاين، جوش سافدي
The Secret Agent - كليبر ميندونسا فيلهو
Sentimental Value - إسكيل فوغت، يواكيم تريير
Sinners - ريان كوجلر
 

أفضل سيناريو مقتبس
The Ballad of Wallis Island - توم باسدن، تيم كي
Bugonia - ويل تريسي
Hamnet - كلوي تشاو، ماغي أوفاريل
One Battle After Another - بول توماس أندرسون
Pillion - هاري لايتون
 

Sentimental value Hamnet جوائز البافتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أسعار تويوتا تندرا 2026 البيك أب في السعودية.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أبل تطلق أجهزة جديدة بأسعار معقولة و بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك التفاصيل كاملة

إكسبنج G02

للمرة الأولى.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

بالصور

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد