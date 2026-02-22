أبرز ترشيحات جوائز البافتا قبل إعلانها.. الليلة

تتجه الانظار مساء اليوم لواحدة من أرقى أمسيات جوائز السينما العالمية مع انطلاق حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (البافتا).



الحفل الذي تنظمه الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون في العاصمة البريطانية لندن، يُعد محطة بارزة في موسم الجوائز العالمي، حيث تتجه أنظار صُنّاع السينما والنقاد والجمهور إلى تكريم أبرز الإنجازات الفنية خلال العام.



وفي السطور التالية نرصد أبرز الترشيحات:



أفضل فيلم

Sentimental Value

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners



أفضل فيلم بريطاني

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About the Boy

Die My Love

H Is for Hawk

Hamnet

I Swear

Mr Burton

Pillion

Steve



أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية

It Was Just an Accident

The Secret Agent

The Voice of Hind Rajab

Sentimental Value

Sirāt



أفضل مخرج

Bugonia - يورغوس لانثيموس

Hamnet - كلوي تشاو

Marty Supreme - جوش سافدي

One Battle After Another - بول توماس أندرسون

Sentimental Value - يواكيم تراير

Sinners - رايان كوغلر



أفضل ممثلة رئيسية

إيما ستون - Bugonia

جيسي باكلي - Hamnet

روز بيرن - If I Had Legs I’d Kick You

كيت هدسون - Song Sung Blue

تشيس إنفينيتي - One Battle After Another

ريناتا رينسف - Sentimental Value



أفضل ممثل رئيسي

روبرت أرامايو - I Swear

تيموثي شالاميه - Marty Supreme

ليوناردو دي كابريو - One Battle After Another

إيثان هوك - Blue Moon

مايكل بي جوردان - Sinners

جيسي بليمونز - Bugonia



أفضل ممثلة مساعدة

إميلي واتسون – Hamnet

أوديسا أزيون - Marty Supreme

إنغا إيبسدوتر ليلياس – Sentimental Value

وونمي موساكو – Sinners

كاري موليجان – The Ballad of Wallis Island

تيانا تايلور – One Battle After Another



أفضل ممثل مساعد

بينيسيو ديل تورو – One Battle After Another

جاكوب إلوردي – Frankenstein

بول ميسكال – Hamnet

بيتر مولان – I Swear

شون بن – One Battle After Another

ستيلان سكارسجارد – Sentimental Value

أفضل سيناريو أصلي

I Swear - كيرك جونز

Marty Supreme - رونالد برونشتاين، جوش سافدي

The Secret Agent - كليبر ميندونسا فيلهو

Sentimental Value - إسكيل فوغت، يواكيم تريير

Sinners - ريان كوجلر



أفضل سيناريو مقتبس

The Ballad of Wallis Island - توم باسدن، تيم كي

Bugonia - ويل تريسي

Hamnet - كلوي تشاو، ماغي أوفاريل

One Battle After Another - بول توماس أندرسون

Pillion - هاري لايتون

