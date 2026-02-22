إفراج الحلقة 4.. شقيق عمرو سعد يزور سما إبراهيم

طرحت منصة “شاهد” الحلقة الرابعة من مسلسل" إفراج"، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد.

وشهدت الحلقة عددا من الأحداث، كان أبرزها قيام شقيق عباس الريس بالذهاب الي منزل والدته سما ابراهيم ، حيث كان ينوي قتل عباس.

مسلسل “إفراج”

ويستعرض مسلسل “إفراج” قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير.

ويجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتظهر بروموهاته حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

وتشارك تارا عماد البطولة إلى جانب كل من حاتم صلاح، وسما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر.

ويُعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.