“نقصاك القعدة”.. الهضبة وأولاده يتصدرون تريند إكس

تصدر اعلان النجم عمرو دياب وابناءه تريند موقع إكس وذلك للمرة الثانية في شهر رمضان منذ طرح الإعلان .

وكان النجم الكبير عمرو دياب قد طرح أحدث حملاته الإعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات، في ظهور عائلي لافت يجمعه للمرة الأولى بأبنائه الأربعة: نور، عبد الله، كنزي، وجانا.



وحققت الأغنية أعلى مشاهدات بين جميع اعلانات شهر رمضان ، متجاوزة 800 مليون مشاهدة على جميع المنصات بما فيها يوتيوب وفيس بوك وانستجرام وتيك توك ومنصة أنغامي ومنصة سبوتيفاي للموسيقى.

ويطلّ الهضبة في الاعلان برفقة أبنائه في أجواء دافئة يغلب عليها الطابع العائلي، حيث جرى تصوير الإعلان داخل منزله، إلى جانب عدد من المشاهد الخارجية في مناطق متفرقة بـالقاهرة، في توليفة بصرية تمزج بين الإبهار والدفء العائلي.



أغنية “نقصاك القعدة” من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، ومكساج وماستر أمير محروس، فيما تولّى التصوير الفوتوغرافي كريم نور.



وجاء ظهور أبناءه الأربعة في سياق الصورة الذهنية التي يحرص عمرو دياب على تأكيدها بدعم أبنائه ومشاركتهم له حياته الشخصية والمهنية.