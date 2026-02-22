بعد أزمة وفاة يوسف.. اتحاد السباحة يعلن استئناف النشاط المحلي

أعلن الاتحاد المصري للسباحة برئاسة خالد جميل، استئناف النشاط المحلي لبطولات السباحة، بعد فترة توقف استمرت 3 أشهر تقريبا، بعد وفاة السباح يوسف عبد الملك خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 عاما.

وجاء إعلان الاتحاد المصري للسباحة كالتالي:

يُعلن الاتحاد المصري للسباحة عن استئناف نشاط السباحة رسميًا وعودة المنافسات للموسم الرياضي2025–2026، وذلك باستكمال بطولة الجمهورية للسباحة القصيرة لمراحل

15–16–17–18–19 سنة، وعمومي ناشئين وناشئات.

- تُقام المنافسات على حمام السباحة بالمركز الأوليمبي بالإسكندرية (سموحة) خلال الفترة من 4 إلى 10 أبريل 2026.

- نشرة البطولة مرفقة، وتتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمواعيد، الشروط، ونظام المنافسات.

- يعلن الاتحاد عن استئناف اختبارات النجوم اعتبارًا من 1 أبريل 2026 وعلى جميع الأندية والهيئات الرياضية الراغبة في الاشتراك سرعة التواصل مع الاتحاد لحجز مواعيد الاختبارات القادمة، واستكمال الإجراءات اللازمة وفق اللوائح المنظمة.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت في وقت سابق، تعيين لجنة مؤقتة تتولى مهمة إدارة شئون الاتحاد لحين صدور حكم في قضية وفاة السباح يوسف عبد الملك.

وتضمن تشكيل اللجنة كلا من خالد جميل رئيسًا وصلاح مصطفى منسي نائبًا وأسامة أحمد مختار سكرتيرا عاما وخالد عمر أمينا للصندوق وعضوية كل من مريم محمد ومروان أحمد علي الغمراوي وهبة الله علاء.