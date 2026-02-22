محمد نجاتي يتوعد شخصًا نصب عليه: مش هسيبه وهاخد حقي بالقانون

كشف الفنان محمد نجاتي عن تعرضه لواقعة نصب من أحد الأشخاص الذين تعامل معهم مهنيًا، مؤكدًا أنه فضل عدم ذكر اسمه حفاظًا على أسرته ومستقبله المهني.

القضية ما زالت منظورة أمام الجهات المختصة

وقال محمد نجاتي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه اشتكى هذا الشخص إلى الله أولًا، ثم سلك المسار القانوني وقدم شكوى رسمية ضده، مشيرًا إلى أن القضية ما زالت منظورة أمام الجهات المختصة.

مش هذكر اسمه عشان ما أسيئش لأولاده أو شغله

وأضاف الفنان محمد نجاتي، أن : “مش هذكر اسمه عشان ما أسيئش لأولاده أو شغله، يمكن ناس كتير شايفاه كويس، وأنا مش عايز أبوظ صورته قدامهم”.

وأوضح أن الشخص المعني “استحل شغله ونصب عليه”، لكنه شدد على أن القضية بالنسبة له ليست قضية أموال فقط، بل مبدأ وحق لا بد أن يعود، قائلًا: “ممكن تكون حاجة صغيرة عند ناس، لكن بالنسبة لي مبدأ.. ومش هسيب حقي”.

ووجه نجاتي رسالة مباشرة لهذا الشخص قائلاً: “ربك يمهل ولا يهمل”، مؤكدًا ثقته الكاملة في العدالة الإلهية والقانونية.

وفي سياق آخر، سُئل عن الشخصية التي كان يتمنى أن يكونها لو لم يكن محمد نجاتي، فأجاب بثقة: “أحب أكون نفسي.. محمد نجاتي الحمد لله”، في إشارة إلى رضاه عن مسيرته وشخصيته رغم ما يمر به من أزمات.