مشروبات مفيدة في رمضان.. للترطيب و المناعة والهضم

يبحث الكثير من الأشخاص عن مشروبات مفيدة في رمضان، حيث يحتاج الجسم خلال هذا الشهر الكريم إلي تعويض السوائل و العناصر الغذائية التي يفقدها خلال ساعات الصيام الطويلة، ما يجعل اختيار المشروبات أمر مهم للحفاظ على الصحة و النشاط.

ولا تقتصر مشروبات رمضان على ترطيب الجسم فقط، بل تلعب أيضا دور مهم في دعم الهضم وتعزيز مستويات الطاقة وتقوية المناعة، لذا يفضل الأعتماد على مشروبات مفيدة وصحية في رمضان تساعد على استعادة الحيوية و لا تسبب الخمول.

مشروبات ترطب الجسم بعد الإفطار



بعد ساعات الصيام الطويلة يحتاج الأنسان إلي مشروبات ترطب الجسم بعد الإفطار لتعويض السوائل المفقودة واستعادة توازنه بشكل صحي.

مشروبات ترطب الجسم بعد الإفطار عنصر أساسي للحفاظ على النشاط ودعم وظائف الجسم المختلفة، ومن أبرز هذه المشروبات ما يلي.....

ماء جوز الهند

تحتوي مياه جوز الهند بشكل طبيعي على إلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم - اللاعبون الرئيسيون في مساعدة جسمك على البقاء متوازنا - يمكن أن تكون طريقة منعشة للبقاء رطبا.

تساعدنا الإلكتروليتات في الحفاظ على توازن السوائل"، في إشارة إلى قدرة الجسم على تنظيم السوائل داخل وحول الخلايا والأنسجة والأعضاء لدعم الوظيفة الطبيعية والصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، قد توفر إلكتروليتات ماء جوز الهند، وخاصة البوتاسيوم، دفعة لصحة القلب.

الحليب

لا يحتوي الحليب على إلكتروليتات طبيعية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم فحسب، بل يوفر أيضا المغذيات الكبيرة، مثل الكربوهيدرات والبروتين، التي تساعد جسمك على التمسك بالسوائل بشكل أكثر فعالية.

الحليب يتكون من 89٪ من الماء، وقد أظهرت الدراسات أنه يوفر ترطيبا أطول أمدا من الماء أو المشروبات الرياضية.

تساعد الإلكتروليتات الموجودة في الحليب، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، على تنظيم توازن الماء داخل الخلايا وخارجها، تساعد الكربوهيدرات الموجودة في الحليب على تعزيز امتصاص الصوديوم والماء، كما يساعد البروتين على تأخير إفراز السوائل، مما يساهم في الترطيب لفترة طويلة.

حليب الصويا

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حساسية الألبان أو يتبعون نظاما غذائيا نباتيا، يقدم حليب الصويا المدعم ملفا غذائيا يعكس عن كثب حليب الألبان، ويوفر البروتين النباتي وجميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة. ولأنه يتكون من 94٪ من الماء، فهو أيضا خيار رائع للبقاء رطبا.

يمكن لحليب الصويا دعم توازن السوائل ويمكن أن يؤدي محتوى البروتين والدهون في حليب الصويا إلى إبطاء امتصاص السوائل من أجل الترطيب الذي يدوم لفترة أطول، لأنه غني بالبروتين، فإنه يوفر الشبع وتأخر إفراغ المعدة.

شاي الأعشاب

عادة ما يكون مزيجا خاليا من الكافيين من الماء المملوء بالزهور المجففة أو الأعشاب أو التوابل أو الفواكه أو النباتات الأخرى، والشاي العشبي يجعل بديلا مرطبا لأن الماء هو مكونه الرئيسي.

بالإضافة إلى الترطيب،الشاي العشبي بدون سكريات مضافة هي مشروبات خالية من السعرات الحرارية قد تساعد أيضا في إدارة الإجهاد وتقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم. علاوة على ذلك، فإن شاي الأعشاب غني بالبوليفينول، وهي مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للسرطان ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات ومحفزة للمناعة.

ماء مملوء بالفاكهة

لمسة بسيطة ومنعشة على الماء العادي، قد تساعدك المياه المملوءة بالفاكهة على رشفة المزيد على مدار اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يدعم غرس الماء بالفواكه أو الأعشاب أو الحمضيات الهضم ويسهل تخطي المشروبات السكرية.

المصدر: realsimple.

عصائر طبيعية بديلة للغازية



يبحث الكثير عن عصائر طبيعية بديلة للغازية خلال شهر رمضان، فهي بدائل صحية تمنح الانتعاش دون أثار سلبية، كما تعتبر خيار مثالي لأنها تمنح الجسم عناصر غذائية مفيدة.

كشف موقعeverydayhealth ، عن عصائر و مشروبات بديلة للغازية يمكنك تناولها والأعتماد عليها طوال شهر رمضان الكريم.

-ماء جوز الهند

مصدر طبيعي للفيتامينات والمعادن، ماء جوز الهند غير المحلى له أيضا فائدة إضافية تتمثل في وجود 12 جراما فقط من السكر لكل كوب.بالإضافة إلى ذلك، يحتوي ماء جوز الهند على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، والتي غالبا ما تضيع أثناء النشاط الشاق.

-حليب الشوفان

قد لا يبدو الأمر وكأنه مقايضة واضحة للصودا، ولكن حليب الشوفان هو مشروب خال من الألبان يفضله الكثيرون، بما في ذلك النباتيون وأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

مصنوع من الشوفان والماء في المقام الأول، وعادة ما يحتوي على بروتين وألياف أكثر من حليب اللوز أو الأرز.

-عصير الخضار

هناك الكثير من السكر الطبيعي في عصير الفاكهة لجعله مقايضة صودا ذكية، ولكن عصير الخضار يوفر مجموعة واسعة من النكهات والمواد المغذية تماما مثل الفاكهة. وهو أقل في السكر الطبيعي والسعرات الحرارية من الفاكهة.

فقط تأكد من أن الخضروات التي تختارها لا تحتوي على الكثير من السكر. عادة ما تكون الخضروات منخفضة السكر من الأنواع غير النشوية مثل الكرفس والطماطم والجزر والكوسة.

-شاي أخضر مثلج أو ساخن

قد يكون الشاي الأخضر أحد أكثر مقايضات الصودا الصحية التي يمكنك صنعها. لا يحتوي على سكر ما لم تضيف بعضا، فقط كمية ضئيلة من السعرات الحرارية، ويمكنك شرائه مع الكافيين أو بدونه. إنه منعش ساخن أو بارد، وعلى عكس المشروبات الغازية، فإنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الالتهاب. بالإضافة إلى فوائده المضادة للالتهابات، يمكنه أيضا تقليل وزن الجسم وإبطاء الشيخوخة.

-قهوة مثلجة

إذا كان الكافيين هو الذي تتوق إليه من الصودا بقدر ما تشتهيه، فقد يكون هذا هو مشروبك الصحي الجديد. تشير الأبحاث إلى أن شرب القهوة باعتدال يمكن أن يفيد الحالات بما في ذلك السكتة الدماغية والخرف والاكتئاب وأمراض القلب والأمراض الأيضية.

إذا كنت لا تشرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين في وقت لاحق من اليوم، فلا تقلق. تظهر الأبحاث أن القهوة منزوعة الكافيين تحتوي على نفس النشاط الصحي المضاد للأكسدة مثل نظيرتها الرصاصية بالكامل.

مشروبات مفيدة للهضم بعد الإفطار



تعتبر مشروبات مفيدة للهضم بعد الإفطار من الأشياء الأساسية على سفرة رمضان، حيث يعاني الكثير من الشعور بالإمتلاء أو بطء الهضم نتيجة تناول وجبة دسمة بعد ساعات الصيام.

تساعد مشروبات الهضم على تحسين الأمعاء وتخفيف الانتفاخ والشعور بالراحة ، ومن أبرز هذه المشروبات:

-شاي الزنجبيل

يدعم شاي الزنجبيل صحة الأمعاء من خلال تحفيز الهضم وتعزيز الحركة، مما يمكن أن يساعد في تنظيم حركات الأمعاء اليومية.

إن خصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات والطاردة للريح تهدئ الجهاز الهضمي وتقلل من الانتفاخ، مما يجعلها خيارا ممتازا لدعم الأمعاء

والأفضل من ذلك كله، أنه من السهل صنعه بشكل لا يصدق. فقط اغرق الزنجبيل الطازج في الماء الساخن، وستحصل على إكسير شفاء الأمعاء.

-مشروب خل التفاح

قد لا يبدو مشروب خل التفاح جذابا في البداية، ولكن فوائده تجعله يستحق المحاولة. إنه يدعم إنزيمات الجهاز الهضمي

يخلط بالماء وقليل من العسل، ويمكن أن يساعد أيضا في تنظيم حموضة المعدة، مما يخلق بيئة تزدهر فيها البكتيريا الجيدة.

-شاي النعناع

شاي النعناع هو كلاسيكي مهدئ يمكن أن يعمل العجائب لأمعائك. إنه معروف بقدرته على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، ويمكن أن يساعد في متلازمة القولون العصبي (IBS) وعسر الهضم والانتفاخ.

-لاتيه الكركم 'الحليب الذهبي'

غالبا ما يشار إليه باسم "الحليب الذهبي"، لاتيه الكركم رائع لصحة الأمعاء. يحتوي الكركم على مركب قوي يسمى الكركمين، والمعروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. قد تساعد هذه الصفات في تهدئة الجهاز الهضمي ودعم وظيفة الأمعاء بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، من السهل صنعه في المنزل باستخدام مسحوق الكركم والحليب والتوابل مثل القرفة أو الزنجبيل.

-عصير الشمندر

عصير الشمندر غني بالنترات الغذائية، والتي تعزز تدفق الدم، بما في ذلك إلى الجهاز الهضمي.

يمكن أن يدعم الهضم الصحي، ويساعد في تخفيف الأمعاء البطيئة، وحتى يقلل من الالتهاب في الأمعاء، يحتوي عصير الشمندر أيضا على البوليفينول والألياف والمركبات مثل البيتين، والتي تم ربطها بتحسين الهضم وصحة الكبد - وكلها تلعب دورا في الحفاظ على صحة أمعائك.

المصدر: health



مشروبات تعزز المناعة في رمضان



مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء يبحث البعض عن مشروبات تعزز المناعة في رمضان، حيث يصبح الجسم أكثر عرضه لنزلات البرد والعدوى ما يزيد من أهمية دعم الجهاز المناعي.

كشف موقع Toneopeats، عن مشروبات تعزز المناعة في رمضان، وكان أهمها:

1. شاي الزنجبيل والليمون

يختار الكثيرون هذا العصير المعزز المناعي السهل الصنع للحماية من البرد والحفاظ على قوة الجهاز المناعي. يظهر الزنجبيل أنشطة قوية مضادة للبكتيريا للقضاء على الازدحام، إلى جانب التأثيرات المضادة للالتهابات التي تقلل من وجع الحلق مع المساعدة أيضا في الهضم. يعزز الليمون، الغني بفيتامين ج، إنتاج خلايا الدم البيضاء ويطرد السموم.

قم بإعداد هذا المشروب عن طريق غلي شرائح الزنجبيل بالماء لمدة عشر دقائق، وتصفية الخليط، وإضافة عصير نصف ليمونة.

2. حليب الكركم الذهبي

يشير الأشخاص عادة إلى هذا الخليط الهندي التقليدي باسم هالدي دود، وهو علاج قديم لتعزيز المناعة. يحتوي الكركم على الكركمين، الذي يحصل عليه جسمك من خلال القدرات المضادة للالتهابات والنشاط المضاد للأكسدة الذي يدافع ضد العدوى ويسرع الشفاء. يساعد المشروب جسمك على الاسترخاء وإصلاح نفسه أثناء ساعات النوم.

اخلط نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع قليل من الفلفل الأسود في الحليب النباتي الدافئ قبل إضافته.

يمكن إضافة لمسة من العسل لتوفير حلاوة للمشروب.



3. مشروب الكيوي والبطيخ والنعناع

وصفة العصير الصحية هذه منعشة ومليئة بالعناصر الغذائية المحبة للمناعة. يحتوي الكيوي على فيتامين ج ومضادات الأكسدة، في حين أن البطيخ يبقيك رطبا ويطرد السموم. يضيف النعناع الطازج تأثير تبريد ويدعم الهضم.

امزج كيوي واحد مقشر، وكوب واحد من البطيخ مكعبات، وعدد قليل من أوراق النعناع مع رشة من الماء البارد. صفي وقدم.

4. عصير البنجر والجزر والزنجبيل

هذا العصير الترابي الغني بالمغذيات يشبه منشط الصحة في كوب. يعزز الشمندر الدورة الدموية والقدرة على التحمل، والجزر مليء بالبيتا كاروتين (فيتامين أ) لتحسين وظيفة المناعة، والزنجبيل يحارب العدوى.

قشر واقطع 1 جذر الشمندر والجزر وقطعة صغيرة من الزنجبيل، ثم امزجها بالماء.

صفي العصير واشربه طازجا

5. عصير البرتقال والجريب فروت

الحمضيات، مثل البرتقال الطازج والجريب فروت، مليئة بفيتامين ج، مما يساعد على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء لحماية الجسم من نزلات البرد والإنفلونزا. هذا العصير غني أيضا بمضادات الأكسدة ويحافظ على مناعتك أقوى.

6. عصير التفاح والشمندر والجزر

مزيج العصير الكلاسيكي هذا هو قوة لجهاز المناعة لديك. يجلب التفاح الألياف ومضادات الأكسدة، ويعزز الشمندر تدفق الدم، ويضيف الجزر بيتا كاروتين لتقوية الخلايا المناعية.

اشرب هذا العصير كل يوم لتعزيز جهاز المناعة لديك.