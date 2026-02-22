ابنتا وسيم السيسي: والدنا ربانا على الحب والتواضع

أكدت أفروديت وسندرلا، ابنتا الدكتور وسيم السيسي، أن والدهما كان ولا يزال مصدر الحكمة والحب داخل الأسرة، مشددتين على أن ما زرعه فيهما من قيم إنسانية انعكس على مسيرتهما المهنية والشخصية.



وقالت "أفروديت وسيم السيسي" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي بفقرة "حبايب الدار"، ضمن برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten" ، إن والدتها تتمتع بشخصية قوية، بينما علّمها والدها الحكمة.



وأكدت أنها تعمل في مجال الزجاج اليدوي، وهو عمل يتطلب شخصية قوية وحضورًا واضحًا لإدارة العمل والتعامل مع العمال، مضيفة أنها تعلمت من العاملين معها "الحنية" والعديد من الدروس الإنسانية التي لا تنتهي.



من جهتها، أكدت سندرلا وسيم السيسي أن والدها لا يحمل في قلبه ذرة كراهية، وأنه ربّاهما على الحب والتسامح، واصفة إياه بالإنسان الجميل والبسيط والمتواضع، رغم كونه عالمًا كبيرًا.



وأشارت إلى أنها تعلمت منه أن كلما ارتفع الإنسان في درجات العلم والمعرفة، زاد تواضعه، مؤكدة أن هذه القيمة كانت من أهم المبادئ التي غرسها في نفوس أبنائه.