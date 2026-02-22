محمد عبدالمنصف: عندنا مشكلة في الناشئين ولو كنت مسئولا هصعد هذا اللاعب

كشف حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، محمد عبدالمنصف، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية ، مشيرا إلى أن لم يُخفِ أى تفاصيل أخرى عن حياته، وأن زواجه على لقاء الخميسى كان “السر الوحيد” الذى لم يُعلن عنه فى البداية.

وتابع حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، محمد عبدالمنصف، خلال لقائه فى برنامج ورا الشمس تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، أنه :"عندنا مشكلة في الناشئين في مصر ولو كنت مسئول عن تصعيد الناشئين هصعد عمر عبدالعزيز ونأهله ليكون حارس منتخب مصر".

وتابع حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، محمد عبدالمنصف، أن لا توجد أى أمور أخرى يخفيها، موجّهًا رسالة مباشرة إلى ياسمين الخطيب قائلًا: «أوعدك مفيش حاجة مستخبية تاني».