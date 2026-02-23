حتى الرياضيون معرضون لأزمات قلبية مفاجئة.. 7 عوامل خفية تهدد صحة القلب

لطالما ارتبطت أمراض القلب بالسمنة أو قلة النشاط البدني، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن حتى الأشخاص الأصحاء والرياضيين قد يتعرضون لأزمات قلبية مفاجئة، وفقًا لموقع "Ndtv".

ويؤكد الخبراء أن اللياقة البدنية وحدها لا تكفي لحماية القلب، وهناك عدة عوامل خفية يمكن أن تزيد من المخاطر، أهمها:

1. الوراثة

تظل العوامل الوراثية أحد أهم أسباب أمراض القلب، حتى لو كان الشخص يعيش نمط حياة صحي. التاريخ العائلي قد يزيد خطر ارتفاع الكوليسترول، اضطرابات الدهون، أو تشوهات قلبية لا تُرى بالعين، وغالبًا ما يُكتشف استعداد الرياضيين الشباب بعد أزمة قلبية مفاجئة.

2. ارتفاع ضغط الدم الصامت والسكري

قد يبقى ارتفاع ضغط الدم ومقاومة الإنسولين صامتًا لسنوات، بينما يلحق الضرر بالأوعية الدموية تدريجيًا. هذا يجعل الفحوصات الدورية ضرورية، إذ لا يعني النشاط البدني أن مستويات السكر أو الكوليسترول طبيعية.

3. الإجهاد المزمن

الحياة السريعة وساعات العمل الطويلة والضغط المستمر على الأجهزة الرقمية تسبب ارتفاع مستويات هرمونات التوتر، ما يزيد ضغط الدم ويحفز الالتهابات وتراكم الترسبات في الشرايين، وقد يؤدي في النهاية إلى نوبة قلبية.

4. النظام الغذائي غير المتوازن

حتى الرياضيون قد يضرون قلبهم إذا ركزوا على البروتين فقط أو حميات محدودة، متجاهلين العناصر الغذائية الأساسية. الإفراط في المكملات، الصوديوم، والدهون غير الصحية يؤثر على القلب مهما كانت السعرات المحروقة.

5. قلة النوم

النوم أقل من 6 ساعات بانتظام يؤدي إلى اختلالات هرمونية وارتفاع ضغط الدم والتهابات، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

6. التدخين

النيكوتين يسرع تصلب الشرايين ويضر بالأوعية الدموية، حتى عند ممارسة الرياضة بانتظام.

7. التمارين المكثفة دون تقييم طبي

البدء فجأة بمجهود رياضي عالي، خاصة بعد سن الثلاثين، قد يكون خطيرًا إذا لم يتم فحص القلب مسبقًا، إذ يمكن أن يكشف الإجهاد المفاجئ أمراضًا كامنة.

8. المظهر الخارجي لا يعكس صحة القلب

لا يمكن الحكم على صحة القلب من المظهر فقط. الفحص الشامل يشمل: