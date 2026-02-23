مش صديقي | أحمد عفيفي يرد على مقارنته بـ عماد متعب

رد أحمد عفيفي، المحلل الرياضي، على تصريحات الإعلامي مدحت شلبي، والتي قارنه فيها بعماد متعب، نجم الأهلي السابق.

وقال عفيفي عبر حسابه على منصة إكس: "أشكر كابتن مدحت لكلامه وتقديره، لكن أنا وإن كنت بحب المقارنات في العموم لكن معرفش حسيت شعور مختلف لما لقيت الموضوع يخصني".

أضاف: "مقدرش أقول إن عماد متعب صديق (وإن كنت اتشرف) لأننا متقابلناش كتير، لكن في كل مرة اتقابلنا مشفتش منه غير كل احترام وذوق ومحبش حاجة زي دي تتسبب في أي حساسيات لأن ناس كتير (معرفش عماد متعب منهم ولا لأ) بياخدوا المواضيع دي بجدية وحساسية شديدة".

وكان مدحت شلبي قارن بين الثنائي أحمد عفيفي وعماد متعب، نجم الأهلي السابق، بشأن الأفضل من وجهة نظره في جانب التحليل، قائلا: “أحمد عفيفي متمرس وشاطر أوي وحافظ ومرتب ومنظم، بينما متعب نجم وطلته بتعوض حاجات كتير”.

أضاف شلبي في تصريحات عبر قناة «القاهرة والناس»: عماد متعب لا يعتبر قديم في التحليل مثل عفيفي اللي من زمان بيعمل برامج على السوشيال ميديا. ولكن عماد طالع وماشي ونجوميته حلوه وعنده كاريزما".