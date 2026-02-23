الاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق الاتفاق التجاري مع واشنطن

أفادت وكالة "فرانس برس" أن البرلمان الأوروبي سيعلق تنفيذ الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، عقب إبطال المحكمة العليا الأمريكية للرسوم الجمركية، وقبيل اجتماع طارئ لبحث هذه المسألة.





وكان رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان بيرند لانجه، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، قد أعلن الأحد عزمه الدعوة إلى تعليق العمل بهذا الاتفاق خلال الاجتماع، فيما أكد ممثلو المجموعات الرئيسية في البرلمان لـ"فرانس برس" الاثنين دعمهم لهذه الخطوة.





وكان مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش قد ناقش القضية يوم السبت مع الممثلة التجارية الأمريكية جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك.





ويأتي هذا التصعيد بعد أن طالبت المفوضية الأوروبية الأحد الولايات المتحدة بالالتزام بشروط الاتفاق التجاري بين الجانبين الذي تم التوصل إليه العام الماضي، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ورد هو بفرض رسوم جديدة شاملة.





وكان الاتفاق التجاري للعام الماضي قد حدد رسما جمركيا أمريكيا قدره 15 بالمئة على معظم السلع الأوروبية، باستثناء تلك الخاضعة لرسوم قطاعية أخرى مثل الصلب، كما سمح برسوم صفرية على بعض المنتجات مثل الطائرات وقطع الغيار. وفي المقابل، وافقت أوروبا على إزالة رسوم الاستيراد عن العديد من السلع الأمريكية وسحبت تهديدها بالرد بفرض رسوم أعلى.