قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية أمريكية بسبب عاصفة ثلجية
ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات
ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل وسط استعدادات لهجوم محتمل على إيران
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق الاتفاق التجاري مع واشنطن

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت وكالة "فرانس برس" أن البرلمان الأوروبي سيعلق تنفيذ الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، عقب إبطال المحكمة العليا الأمريكية للرسوم الجمركية، وقبيل اجتماع طارئ لبحث هذه المسألة.


 

وكان رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان بيرند لانجه، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، قد أعلن الأحد عزمه الدعوة إلى تعليق العمل بهذا الاتفاق خلال الاجتماع، فيما أكد ممثلو المجموعات الرئيسية في البرلمان لـ"فرانس برس" الاثنين دعمهم لهذه الخطوة.


 

وكان مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش قد ناقش القضية يوم السبت مع الممثلة التجارية الأمريكية جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك.


 

ويأتي هذا التصعيد بعد أن طالبت المفوضية الأوروبية الأحد الولايات المتحدة بالالتزام بشروط الاتفاق التجاري بين الجانبين الذي تم التوصل إليه العام الماضي، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ورد هو بفرض رسوم جديدة شاملة.


 

وكان الاتفاق التجاري للعام الماضي قد حدد رسما جمركيا أمريكيا قدره 15 بالمئة على معظم السلع الأوروبية، باستثناء تلك الخاضعة لرسوم قطاعية أخرى مثل الصلب، كما سمح برسوم صفرية على بعض المنتجات مثل الطائرات وقطع الغيار. وفي المقابل، وافقت أوروبا على إزالة رسوم الاستيراد عن العديد من السلع الأمريكية وسحبت تهديدها بالرد بفرض رسوم أعلى.

البرلمان الأوروبي الولايات المتحدة مفوض التجارة الممثلة التجارية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

ترشيحاتنا

فرايد تشيكن

طريقة عمل دجاج فرايد تشيكن وريزو في المنزل بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة

مشروبات

تهدد مرضى الضغط والقلب.. جمال شعبان يحذر من 3 مشروبات رمضانية

حبة الغلة

زيت جوز الهند والبيكربونات.. خطوات عاجلة لإنقاذ حياة المصابين بحبة الغلة

بالصور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام

رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث

طبق جانبى لعزومات.. كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

حملات مكبرة للقضاء نهائياً على انتشار التوك توك غير المرخص بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد