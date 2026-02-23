قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
عصابات المستوطنين تقتحم تجمع "خلة السدرة" وتنكل بمواطن فلسطيني شمال القدس
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تصل إلى اليونان
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
زيارة الرئيس السيسي لجدة.. لقاء مرتقب مع بن سلمان والقضية الفلسطينية والملف اليمني على رأس جدول الأعمال
توك شو

عمرو الليثي: جبر الخاطر ممكن يكون بابتسامة وأغلي أنواع السعادة جبر النفوس

عمرو الليثي
عمرو الليثي
محمود محسن

قال الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "إنسان تاني"، عبر الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا، ان هناك بعض التصرفات البسيطة  مكافأتها ترجع اليك في نفس اللحظة.

وأضاف الليثي مستشهدا بقصة حقيقية حدثت معه اثناء زيارة مريض وفي طريقه إلي المستشفي وكان يريد أن يشتري فاكهة ووجدت بائع الفاكهة يجلس مع المشتري ويضحك معه ويعطيه فاكهة ليأكلها ، وفور انصراف المشتري نظر البائع إلي قائلاً: عارف انك مضايق ، بس أنا حرصت اضحك مع هذا الراجل لان ابنه في المستشفي وأجري عملية فاردت أن اخفف عنه وايضاً هناك أمثلة اخري لحالات مشابهة ، ويجوز ربنا جعلني هنا حتي اخفف عن الناس واجبر بخاطرهم.

جبر الخواطر

وأوضح الليثي ان جبر الخاطر ممكن يكون بابتسامة او كلمة طيبة ومن يجبر بخاطر الغير تجد قلبه ممتلأ بالطيبة ، وجبر الخاطر بيعلمك ان سعادتك بتكون في سعادة غيرك وأغلي أنواع السعادة هي جبر النفوس.

يأتي اذاعة برنامج إنسان في إطار سعي الدكتور عمرو الليثي لتقديم محتوى هادف يلامس الجوانب الإنسانية والقضايا الاجتماعية، ولكن برؤية مختلفة تناسب طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي.

البرنامج يقدم قصص إنسانية ملهمة وناجحة  يومياً خلال شهر رمضان في الثالثة عصراً عبر الصفحات الرسمية والمنصات الخاصة بالإعلامي عمرو الليثي

كما يسلط البرنامج الضوء على قصص نجاح ونماذج الشخصيات في المجتمع واجهت التحديات الصعبة وبعد ذلك قررت أن تبدأ من جديد. 

يذاع برنامج «إنسان تاني» في الثالثة عصراً مع الدكتور عمرو الليثي  وطوال شهر رمضان 2026 على جميع المنصات الرقمية ووسائل التواصل الرسمية .

عمرو الليثي مواقع التواصل الاجتماعي المنصات الرقمية جبر الخواطر رمضان 2026

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

الزمالك

قبل مواجهة زد.. إعلامي لجماهير الزمالك: وجودكم بيعمل فرق كبير

محمد عواد

محمد عواد يخضع للتحقيق في الزمالك.. أحمد حسن يكشف التفاصيل

جماهير الأهلي

تفاصيل زيارة وفد الأهلي لـ«لايبزيج الألماني»

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز فى السحور
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

