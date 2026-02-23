عمرو الليثي: جبر الخاطر ممكن يكون بابتسامة وأغلي أنواع السعادة جبر النفوس

قال الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "إنسان تاني"، عبر الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا، ان هناك بعض التصرفات البسيطة مكافأتها ترجع اليك في نفس اللحظة.

وأضاف الليثي مستشهدا بقصة حقيقية حدثت معه اثناء زيارة مريض وفي طريقه إلي المستشفي وكان يريد أن يشتري فاكهة ووجدت بائع الفاكهة يجلس مع المشتري ويضحك معه ويعطيه فاكهة ليأكلها ، وفور انصراف المشتري نظر البائع إلي قائلاً: عارف انك مضايق ، بس أنا حرصت اضحك مع هذا الراجل لان ابنه في المستشفي وأجري عملية فاردت أن اخفف عنه وايضاً هناك أمثلة اخري لحالات مشابهة ، ويجوز ربنا جعلني هنا حتي اخفف عن الناس واجبر بخاطرهم.

جبر الخواطر

وأوضح الليثي ان جبر الخاطر ممكن يكون بابتسامة او كلمة طيبة ومن يجبر بخاطر الغير تجد قلبه ممتلأ بالطيبة ، وجبر الخاطر بيعلمك ان سعادتك بتكون في سعادة غيرك وأغلي أنواع السعادة هي جبر النفوس.

يأتي اذاعة برنامج إنسان في إطار سعي الدكتور عمرو الليثي لتقديم محتوى هادف يلامس الجوانب الإنسانية والقضايا الاجتماعية، ولكن برؤية مختلفة تناسب طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي.

البرنامج يقدم قصص إنسانية ملهمة وناجحة يومياً خلال شهر رمضان في الثالثة عصراً عبر الصفحات الرسمية والمنصات الخاصة بالإعلامي عمرو الليثي

كما يسلط البرنامج الضوء على قصص نجاح ونماذج الشخصيات في المجتمع واجهت التحديات الصعبة وبعد ذلك قررت أن تبدأ من جديد.

يذاع برنامج «إنسان تاني» في الثالثة عصراً مع الدكتور عمرو الليثي وطوال شهر رمضان 2026 على جميع المنصات الرقمية ووسائل التواصل الرسمية .