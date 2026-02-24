قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يا واحشني.. صور جديدة للكينج محمد منير وأمير عيد من إعلان رمضان
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
خطر على الأطفال والنشء .. نائبة تطالب بوقف برنامج رامز جلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026: كن متفائلا

برج الحوت
برج الحوت
حياة عبد العزيز

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

 ‏

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026

كن متفائلاً في علاقتك، وسترى التغييرات. أظهر اجتهادك في العمل وحقق أفضل النتائج. تعامل مع ثروتك بحكمة، فصحتك جيدة اليوم.
 

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

 كما يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا لحلّ أي مشاكل قائمة مع الحبيب أو الحبيب السابق. سيسعد من انفصلوا مؤخرًا بمعرفة أن علاقة جديدة في طور التكوين. كن رومانسيًا في تعاملك مع شريكك وشاركه مشاعر السعادة من خلال قضاء المزيد من الوقت معًا. 

 ‏توقعات برج الحوت صحيا 

 على من لديهم تاريخ مرضي لأمراض الرئة أو الكبد توخي الحذر اليوم قد يُصاب الأطفال والنساء اليوم بحمى فيروسية، وآلام في المعدة، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وصداع نصفي.

توقعات برج الحوت المهني

 عليكِ توخي الحذر بشأن آفاق مسيرتكِ المهنية.ستكون بعض المهام صعبة، وقد تحتاج النساء اللواتي يشغلن مناصب عليا في المكتب إلى مزيد من اليقظة، إذ قد يحاول بعض الموظفين التأثير عليكِ عاطفيًا لمصالحهم الشخصية. 

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة 

اطلب من زميل ودود مراجعة سريعة إذا كنت غير متأكد. تجنّب التسرّع في اتخاذ القرارات الآن، العمل الصغير والمستمر يُظهر اهتمامك ويبني سمعة طيبة. حافظ على مكتبك مرتبًا ليساعدك على البقاء هادئًا ومستعدًا. 

برج الحوت حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الحوت اليوم

