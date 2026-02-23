قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026
أجواء رومانسية تجمع لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف بعد تصريحاتهما الأخيرة
أول تعليق من رامز جلال علي حلقته مع زيزو
بالطبل والمزمار البلدي.. ريهام سعيد تفاجئ عروسة بجهاز كامل للزواج
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
محافظات

مطبخ المصرية بإيد بناتها.. رحلة عطاء تصنع الفرح على موائد رمضان بعروس الدلتا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية تفقدية لمتابعة سير العمل في مطبخ المصرية بإيد بناتها، حيث اطمأن على جودة الإنتاج ومستوى التنظيم، مشيدًا بالدور المتميز الذي يضطلع به المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين السيدات المصريات،جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة،الاستاة اميره التطاوي مقرر فرع المجلس القومي بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد المحافظ أن مطبخ المصرية يعد نموذجًا متفردًا للمطبخ المجتمعي ذو البعد التنموي المستدام، إذ يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال استثمار مهاراتها في الطهو وإعداد الولائم والعزائم الكبرى، مع توفير فرص تدريبية متخصصة وإنتاج حرفي يفتح آفاق عمل للمرأة المصرية.

وأضاف أن المشروع لهذا العام يستهدف الوصول إلى 7700 وجبة على مدار 22 يوم عمل، بمعدل 350 وجبة يوميًا، لتصل إلى كل بيت بالغربية بكل حب وعطاء، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي للعام الرابع على التوالي، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم هذا المشروع وتوسيعه ليشمل كافة الأسر المحتاجة خلال الشهر الكريم.

تحسين الخدمات العلاجية 

وأشار إلى أن المشاركات في المشروع يتلقين تدريبات عملية على أيدي طهاة ماهرين، تشمل التخطيط للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، وحساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير جودة وسلامة الغذاء، إلى جانب إدارة القوى العاملة داخل المطبخ، بما يضمن كفاءة الإنتاج واستدامته.

ولفت إلى أن “مطبخ المصرية بإيد بناتها” ينفذ في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية ومؤسسة حياة كريمة، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا يحتذى به في دمج البعد الاجتماعي بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وإيصال رسالة عطاء لكل بيت، لتجسد محافظة الغربية صورة حقيقية لروح التضامن والمشاركة المجتمعية في شهر رمضان المبارك.

افطار صائم 

وفي ختام الجولة، أعرب المحافظ عن تقديره للسيدات المشاركات في المطبخ، مشددًا على أن دعمهن وتمكينهن هو استثمار حقيقي في المجتمع، يعكس عمق المسؤولية الوطنية وروح المبادرة التي تتحلى بها المرأة المصرية.

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
القلب
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
شفط مياه الأمطار
