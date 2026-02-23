ناقد فني: مسلسل صحاب الأرض تصدر الأخبار قبل عرضه وأغضب الإعلام الإسرائيلي

أكد أحمد سعد الدين، الناقد الفني، أن مسلسل "صحاب الأرض" تصدر منصات التواصل الاجتماعي والتريند قبل عرضه، وهو أمر نادر الحدوث في المسلسلات المصرية.

وأوضح أحمد سعد الدين، الناقد الفني، أن ذلك يرجع جزئيًا إلى الاهتمام المستمر من السلطات والإعلام الإسرائيلي الذي يهاجم المسلسل بسبب عرضه لإسرائيل بصورة غير إيجابية، مشيرًا إلى أن العمل يعكس الواقع المعيشي الصعب لأهل غزة، بما في ذلك نقص المواد الغذائية والمستشفيات وانقطاع الكهرباء.

وأضاف أحمد سعد الدين، الناقد الفني، في مداخلة مع الإعلامية نورهان عجيزة، مقدمة برنامج "ترندي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المسلسل يمتاز بجودة فنية عالية، حيث توصل المشاهد للعيش ضمن الأحداث وكأنها تقع داخل غزة، مما يعزز تأثيره الفني والسياسي معًا.

وأشار أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إلى أن هذه الأعمال الفنية تتيح للجمهور فرصة فهم حياة الناس اليومية في غزة بطريقة أكثر عمقًا من نشرات الأخبار التقليدية، مستطردًا أن تأثير هذه الأعمال قد يستمر لعقود.

ولفت الناقد الفني إلى أن الإعلام الإسرائيلي يشعر بالقلق من هذا التأثير، خاصة وأن المسلسل نجح في كسب تعاطف الشعوب الأوروبية أكثر مما توقع.

وذكر أحمد سعد الدين، الناقد الفني، أن قوة المسلسل تكمن في قدرته على إظهار الجوانب الإنسانية والمعاناة اليومية لأهالي غزة، ما يجعله عملًا فنيًا ذا بعد سياسي واجتماعي مؤثر.