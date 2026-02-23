دينا: لو ابني بيعمل مساكنة مش هقلق عليه .. لكن لو بنتي هقطع رقبتها

حلت الراقصة دينا، ضيفة على الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج " ورا الشمس " المذاع على قناة " الشمس".

وكشفت دينا عن رأيها في المساكنة ، قائلة :" أنا ابني ولد ومش هبقى قلقانة عليه لو بيعمل مساكنة لكن لو عندي بنت هقطع رقبتها وانا بتكلم عن نفسي كل واحد يلم معزته ".



وقالت دينا :" تصرفات الرجل مش زي تصرفات الست والراجل يمكن أن يتزوج 4 لكن الست مينفعش تتجوز 4 ".

وأضافت دينا :" لو الولد عمل مساكنة مش هيأثر فيا نفسيا لكن البنت اتأثر نفسيا وأحب بنتي تخرج من بيتي بنت عشان تتجوز ".



وتابعت دينا :" مينفعش بنتي تعمل كده لكن مقدرش أقول إن البنت اللي بتعمل مساكنة بنت مش كويسة ".