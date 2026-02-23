قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود بدر: مسلسل صحاب الأرض نجح في رصد مأساة الشعب الفلسطيني

صحاب الأرض
صحاب الأرض
عادل نصار

قال الكاتب الصحفي محمود بدر، إنّ مسلسل "صحاب الأرض" نجح في تصوير مأساة الشعب الفلسطيني ونقل الواقع الإنساني في قطاع غزة إلى الجمهور بشكل مؤثر، مشيرًا إلى أن المسلسل يعكس التجربة الفلسطينية والألم الذي يعيشه المواطنون على أرضهم.

وأضاف الكاتب الصحفي محمود بدر، في لقاء مع الإعلامي عمرو شهاب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ العمل الدرامي، المستوحى من مصطلح صكّه الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي، يبرز الفلسطينيين كأصحاب الأرض الأصليين ويظهر معاناتهم اليومية، من فقدان أفراد العائلة إلى الصعوبات الإنسانية المستمرة في ظل النزاع.

وأشار الكاتب الصحفي محمود بدر، إلى أن الدراما المصرية تعمل كأداة للقوة الناعمة، مستعرضًا تجربة فيلم "جميلة بوحيرد" كمثال على قدرة مصر على توصيل قضايا الشعوب عبر الفن للمنصات الدولية.

وذكر الكاتب الصحفي محمود بدر، أن مسلسل "صحاب الأرض"، من خلال الحلقات القليلة المعروضة، استطاع أن يلفت انتباه العالم لما يعانيه الفلسطينيون، خاصة من خلال الترجمة المتوفرة التي تساعد في إيصال الرسالة الإنسانية والسياسية في الوقت ذاته.

وأوضح بدر أن التركيز على الجانب الإنساني للمسلسل أمر بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه مأساة كبيرة تتمثل في فقدان الأسرة، وصعوبة التنقل بين غزة والضفة الغربية، وعدم القدرة على تأمين أبسط حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة.

وأكد أن تقريرًا حديثًا لصحيفة "الجاردين" البريطانية رصد أن عدد الشهداء والضحايا منذ بداية الحرب حتى مايو 2025 وصل إلى نحو 49 ألفًا، مما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون يوميًا.
 

صحاب الأرض محمود بدر الشعب الفلسطيني غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال

نجم الزمالك السابق يستعيد ذكريات مونديال 1997: كنا قريبين من إنجاز تاريخي

نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال

محمد جمال يفجر مفاجأة: أحمد فهمي كان معي في اختبارات الزمالك

عزة فهمي

سيدة الاعمال عزة فهمي: عندي 81 سنة وهعمل مشروع لدعم المبدعين والمصممين

بالصور

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد