محمود بدر: مسلسل صحاب الأرض نجح في رصد مأساة الشعب الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي محمود بدر، إنّ مسلسل "صحاب الأرض" نجح في تصوير مأساة الشعب الفلسطيني ونقل الواقع الإنساني في قطاع غزة إلى الجمهور بشكل مؤثر، مشيرًا إلى أن المسلسل يعكس التجربة الفلسطينية والألم الذي يعيشه المواطنون على أرضهم.

وأضاف الكاتب الصحفي محمود بدر، في لقاء مع الإعلامي عمرو شهاب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ العمل الدرامي، المستوحى من مصطلح صكّه الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي، يبرز الفلسطينيين كأصحاب الأرض الأصليين ويظهر معاناتهم اليومية، من فقدان أفراد العائلة إلى الصعوبات الإنسانية المستمرة في ظل النزاع.

وأشار الكاتب الصحفي محمود بدر، إلى أن الدراما المصرية تعمل كأداة للقوة الناعمة، مستعرضًا تجربة فيلم "جميلة بوحيرد" كمثال على قدرة مصر على توصيل قضايا الشعوب عبر الفن للمنصات الدولية.

وذكر الكاتب الصحفي محمود بدر، أن مسلسل "صحاب الأرض"، من خلال الحلقات القليلة المعروضة، استطاع أن يلفت انتباه العالم لما يعانيه الفلسطينيون، خاصة من خلال الترجمة المتوفرة التي تساعد في إيصال الرسالة الإنسانية والسياسية في الوقت ذاته.

وأوضح بدر أن التركيز على الجانب الإنساني للمسلسل أمر بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه مأساة كبيرة تتمثل في فقدان الأسرة، وصعوبة التنقل بين غزة والضفة الغربية، وعدم القدرة على تأمين أبسط حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة.

وأكد أن تقريرًا حديثًا لصحيفة "الجاردين" البريطانية رصد أن عدد الشهداء والضحايا منذ بداية الحرب حتى مايو 2025 وصل إلى نحو 49 ألفًا، مما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون يوميًا.

