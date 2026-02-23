دينا: ابني يعيش المساكنة عادي لكن بنتي لا



أكدت الراقصة دينا أن لديها قناعات واضحة فيما يخص تربية أبنائها واختياراتهم الشخصية، وذلك خلال لقائها في برنامج ورا الشمس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب.

وأوضحت دينا أنها تفرّق في نظرتها بين الابن والبنت فيما يتعلق بفكرة المساكنة قبل الزواج، مشيرة إلى أنها قد لا تنزعج نفسيًا إذا أقدم ابنها على هذه الخطوة، و تعتبره حرًا في اختياراته، ولا تملك أن تفرض عليه قرارًا بعينه.



وأضافت أنها في حال رغبته في الزواج من فتاة سبق لها خوض تجربة مماثلة، فلن تعترض، معتبرة أن القرار في النهاية يعود له.

في المقابل، شددت على أنها تفضّل أن تغادر ابنتها منزلها إلى بيت زوجها من خلال زواج رسمي، مؤكدة أن هذا هو الإطار الذي تراه مناسبًا لابنتها.

كما أشارت إلى أنها لا تنصّب نفسها وصية على اختيارات الآخرين، ولا تحكم على بنات الناس، فلكل أسرة ظروفها وقناعاتها الخاصة.

وتابعت دينا أن أي علاقة خارج إطار الزواج يتحمل طرفاها المسؤولية الدينية عنها، لافتة إلى أن الزواج يظل في رأيها الطريق الأوضح والأكثر استقرارًا. كما أكدت أنها لا تمانع زواج ابنها من راقصة إذا اختار ذلك، طالما كان مقتنعًا بشريكة حياته.