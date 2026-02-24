ضبط 37 حالة مخالفة إشغال طريق بحي جنوب الغردقة خلال حملة مكبرة

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة مكبرة لضبط مخالفات الإشغال بعدد من الشوارع الحيوية، أسفرت عن ضبط 37 حالة مخالفة إشغال طريق بشارع الشيراتون وشارعي السنترال السياحي والباشا، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع التعديات ورفع جميع مخالفات الإشغال من الطريق العام، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

وجاءت الحملة بتكليف من اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، لقسم التراخيص والإشغالات بالاشتراك مع شرطة المرافق، لمراجعة التراخيص والإشغالات الخاصة بالمحال التجارية والكافيهات بالمناطق المشار إليها، في ضوء المتابعة المستمرة لمدى الالتزام بالمساحات القانونية المقررة.

وأكد رئيس الحي أن الجولة الميدانية شملت ثلاثة شوارع رئيسية وحيوية بنطاق الحي، حيث تم مراجعة الإشغالات، وأسفرت الحملة عن ضبط 37 مخالفة إشغال طريق، نتيجة قيام بعض أصحاب الكافيهات والمحال التجارية بتجاوز المساحات المخصصة لهم وافتراش الطريق العام بالمخالفة للقانون.

ووجه اللواء أحمد جبر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ورفع جميع الإشغالات التي تم ضبطها، مع التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المحددة، تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أن المتابعة الميدانية مستمرة على مدار الساعة، لا سيما بمناطق التطوير داخل نطاق الحي، لضمان الحفاظ على الانضباط العام وظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها كوجهة سياحية عالمية.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود المحافظة لفرض الانضباط بالشوارع والميادين، والحفاظ على حرم الطريق العام، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز البيئة الحضرية بالمحافظة.