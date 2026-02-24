قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفراج عن سفير بريطاني سابق بعد اعتقاله على خلفية قضية إبستين
الزمالك vs زد.. مواجهات نارية اليوم الثلاثاء بجميع الدوريات
إطلاق أكبر مظلة حماية اجتماعية بساحة الشعب لتوزيع 4 ملايين وجبة و3 ملايين كرتونة غذاء
أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق
سندي ومليش غيره بعد ربنا.. زينة تنعى شقيقها بكلمات مؤثرة
«باي من غير سلام» آخر ما كتبه شقيق زينة قبل رحيله.. هل تنبأ بوفاته؟
فرنسا تمنع السفير الأمريكي من مقابلة أعضاء حكومة ماكرون.. ما السبب؟
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24-2-2026
صدقة السر ظل يوم القيامة.. فسارع بالخيرات فى هذا الشهر الفضيل
أكبر سفينة حربية.. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تقترب من ميناء حيفا
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على محور 30 يونيو ببورسعيد
بعد غيابه عن دراما رمضان.. صلاح عبدالله: فوق لنفسك ياصاصا ماحدش دق على بابك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أسعار الدواجن في أسوان اليوم الثلاثاء 24-2-2026

محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق بيع الدواجن في أسوان اليوم الثلاثاء 24-2-2026 حالة من الاستقرار النسبي في أسعارها.

وتتباين أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا فى بعض أماكن البيع والعروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

جاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض مابين 165 و170 جنيهًا وتراوح سعر الفراخ البيضاء مابين 80 و85 جنيهًا للكيلو، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال، وكفتة والبرجر المصنوعة من الدجاج بـ150 جنيهًا بنظام اطباق بالوزن. 

وبينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 90 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وتراوح بيع كيلو الأجنحة مابين 60 و90 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه، ما بين 195 لـ210 جنيهات للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 140 جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو.

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى فى الجانب البحرى ، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

تجدر الإشارة إلى أنه يتوافد العديد من الأهالي علي الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة. 

