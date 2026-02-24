الحمل والصيام.. 7 أشياء تجنبيها في رمضان

مع حلول شهر رمضان، يجب على الحوامل اتباع نظام غذائي متوازن واتباع بعض الاحتياطات لتجنب المخاطر الصحية على الأم والجنين، فالصيام في هذه الفترة يحتاج إلى وعي خاص. وفيما يلي أهم الممنوعات التي يجب على الحامل الانتباه لها:



1- الإفراط في الأطعمة الدسمة والمقلية

الأطعمة الغنية بالدهون تزيد من خطر حرقة المعدة، الحموضة، وزيادة الوزن، وقد تؤثر على الهضم.

2- السكريات والحلويات بكثرة

تناول الحلويات بكميات كبيرة يرفع مستويات السكر في الدم، ويزيد احتمالية الإصابة بسكر الحمل أو زيادة الوزن غير الصحي.

3- الكافيين والمشروبات المنبهة

مثل القهوة والشاي الثقيل والمشروبات الغازية، حيث يمكن أن تزيد من الجفاف وتشجع على فقدان السوائل الضرورية للجنين.

4- الإكثار من المخللات والأطعمة المالحة

الملح الزائد يسبب احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، وهو أمر خطر على الحوامل خاصة في الأشهر الأخيرة.

5- الصيام لفترات طويلة دون شرب الماء

ينصح بشرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، خاصة في الأشهر الحارة.

6- أطعمة غير مطهية جيدًا أو خام

مثل الأسماك النيئة أو اللحوم غير المطهية، لتجنب التسمم الغذائي والعدوى التي قد تهدد صحة الجنين.

7- تجاوز حجم وجبة الإفطار

الامتلاء الشديد يرهق المعدة ويزيد من الشعور بالحموضة والغثيان، لذلك يجب تناول وجبات صغيرة ومتكررة.

نصائح مهمة للحامل في رمضان:

استشارة الطبيب قبل الصيام للتأكد من صحة الأم والجنين.

تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة بين الإفطار والسحور.

التركيز على السوائل والخضروات والفواكه الغنية بالماء.

تجنب النشاط البدني الشديد خلال النهار في حالة الشعور بالإرهاق أو الدوخة.

باتباع هذه التعليمات، يمكن للحامل صيام رمضان بأمان، مع الحفاظ على صحتها وصحة الجنين.