روسيا: لا حل للأزمة مع أوكرانيا دون معالجة مشكلة انتشار حلف الناتو قرب حدودنا
زيلنسكي: سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق سلام عادل ودائم
التعليم تنفي تعديل مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026
أمي جالها جلطة بسبب الأهلي.. جمال العدل يعلن مفاجأة عن عائلته
زلزال بقوة 5.6 ريختر بضرب سواحل ييلان شرق تايوان
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان
مباراة عقيمة زي دوري الشركات.. تعليق مفاجئ من رضا عبدالعال بعد فوز الأهلي
الخارجية الروسية تعلن بدء عملية خاصة ضد أوكرانيا
سوريا .. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وفلول النظام السابق
عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل
تحطم طائرة إيرانية في محافظة أصفهان
الزمالك يواجه زد في الجولة 19 من الدوري.. الليلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بخليج نعمة لمتابعة الالارتقاء بالخدمات السياحية

المحافظ خلال جولته بشرم الشيخ
المحافظ خلال جولته بشرم الشيخ
ايمن محمد

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية ليلية سيرًا على الأقدام بمنطقة خليج نعمة، لمتابعة مستوى الخدمات وأعمال التطوير الجارية، لا سيما بالمناطق السياحية.

 وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة المشروعات القومية وتعزيز جهود التنمية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث استمع إلى شرح وافٍ بشأن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير، إضافة إلى مقترحات استكمال الأعمال، نظرًا لأهمية خليج نعمة كواجهة سياحية رئيسية تستقطب الزائرين من مختلف الجنسيات.

واطلع المحافظ على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، مؤكدًا ضرورة استمرار رفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يتناسب مع المكانة السياحية العالمية لمدينة شرم الشيخ، ويسهم في تحسين تجربة الزائرين والمترددين على المنطقة.

وشدد على أهمية الالتزام بالمعايير الجمالية والتنظيمية في المناطق السياحية، وتنفيذ أعمال التطوير وفق رؤية متكاملة تحافظ على الطابع الحضاري والهوية البصرية للمدينة، وتعزز الجاذبية البصرية لخليج نعمة كأحد أبرز المزارات السياحية بالمحافظة، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة.

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من أصحاب البازارات والزائرين الذين أشادوا بجهود التطوير، كما التقى عددًا من عمال النظافة، مثمنًا دورهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة، وموجهًا بصرف مكافآت إجادة للمتميزين منهم، تقديرًا لجهودهم التي أسهمت في ظهور المنطقة بهذا المستوى اللائق أمام ضيوف المدينة.

جنوب سيناء المحافظ خليج نعمة جولة سيرا الأقدام

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

استجابة من محافظ المنوفية

بعد طردها من منزلها.. محافظ المنوفية يأمر بتوفير سكن مناسب لسيدة وبناتها

صورة موضوعية

ضبط 37 حالة مخالفة إشغال طريق بحي جنوب الغردقة خلال حملة مكبرة

المحافظ خلال جولته بشرم الشيخ

جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بخليج نعمة لمتابعة الالارتقاء بالخدمات السياحية

بالصور

سيارة مازدا MX-5 NE الأيقونية الجديدة بمحرك هجين.. صور

مازدا MX-5
مازدا MX-5
مازدا MX-5

تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

