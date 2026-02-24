جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بخليج نعمة لمتابعة الالارتقاء بالخدمات السياحية

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية ليلية سيرًا على الأقدام بمنطقة خليج نعمة، لمتابعة مستوى الخدمات وأعمال التطوير الجارية، لا سيما بالمناطق السياحية.

وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة المشروعات القومية وتعزيز جهود التنمية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث استمع إلى شرح وافٍ بشأن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير، إضافة إلى مقترحات استكمال الأعمال، نظرًا لأهمية خليج نعمة كواجهة سياحية رئيسية تستقطب الزائرين من مختلف الجنسيات.

واطلع المحافظ على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، مؤكدًا ضرورة استمرار رفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يتناسب مع المكانة السياحية العالمية لمدينة شرم الشيخ، ويسهم في تحسين تجربة الزائرين والمترددين على المنطقة.

وشدد على أهمية الالتزام بالمعايير الجمالية والتنظيمية في المناطق السياحية، وتنفيذ أعمال التطوير وفق رؤية متكاملة تحافظ على الطابع الحضاري والهوية البصرية للمدينة، وتعزز الجاذبية البصرية لخليج نعمة كأحد أبرز المزارات السياحية بالمحافظة، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة.

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من أصحاب البازارات والزائرين الذين أشادوا بجهود التطوير، كما التقى عددًا من عمال النظافة، مثمنًا دورهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة، وموجهًا بصرف مكافآت إجادة للمتميزين منهم، تقديرًا لجهودهم التي أسهمت في ظهور المنطقة بهذا المستوى اللائق أمام ضيوف المدينة.