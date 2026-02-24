ياسمينا العبد تظهر بأناقة في حفل سحور مع تسريحة شعر بسيطة

تألقت النجمة ياسمينا العبد بإطلالة أنيقة خلال حضورها حفل السحور في الساعات الماضية.

واختارت جاكت كلاسيك من دار الأزياء العالمية "ديور"، ما أضفى على ظهورها لمسة فاخرة تجمع بين الكلاسيكية والحداثة.

ولم تقتصر أناقتها على الملابس فقط، بل أكملت إطلالتها بمكياج هادئ وراقي، اعتمد على درجات طبيعية تبرز ملامحها دون مبالغة، مع تسريحات شعر بسيطة وأنيقة حافظت على الطابع الكلاسيكي للإطلالة، مما منحها مظهرًا متناسقًا ومريحًا للعين.

أضافت هذه التفاصيل لمسة من الرقي والأنوثة، وجعلت إطلالتها محط أنظار المصورين والحضور على حد سواء، خاصة مع اختيارها لقطع كلاسيكية تجمع بين الأناقة والفخامة دون الحاجة للإكسسوارات المبالغ فيها.



تؤكد هذه الإطلالة مرة أخرى قدرة ياسمينا العبد على المزج بين الموضة العصرية والكلاسيكية، مع الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة مثل المكياج وتسريحات الشعر، ما يجعل كل ظهور لها مصدر إلهام لعشاق الموضة والأناقة.