يقدم موقع صدي البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 24-2-2026.

اسعار الخضروات اليوم: الطماطم الطازجة تراوحت بين 8 و16 جنيهًا.

البطاطس الجديدة سجلت من 4.5 إلى 8.5 جنيه.

البصل الأحمر البلدي دار بين 6 و7.5 جنيه.

البصل الأبيض الطازج تراوح من 4 إلى 9 جنيهات.

الكوسة الخضراء سجلت بين 12 و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي اللامع تراوح من 9 إلى 13 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي تراوح بين 18 و26 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي سجل من 17 إلى 25 جنيهًا.

الخيار الصوب الطازج تراوح بين 18 و24 جنيهًا.

الخيار البلدي الأخضر سجل من 18 إلى 24 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

تراوحت أسعار البرتقال السكري من 9 : 13 جنيهًا للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار البرتقال أبو سرة من 10 : 17 جنيهًا للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار اليوسفي من 5 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار جريب فروت من 7 : 10 جنيهات للكيلو (قفص).

وصل سعر ليمون حلو إلى 15 : 20 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر ليمون بلدي إلى 21 : 27 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 9 : 15 جنيها للكيلو.

ووصل سعر عنب مستورد أصفر 120 : 150 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب مستورد أسمر 120 : 150 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 50 : 100 جنيه للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

وسجل سعر بلح سيوي 40 : 70 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الجوافة 14 : 20 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الرمان 15 : 30 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الفراولة 14 : 18 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الكانتلوب 8 : 16 جنيها للكيلو.