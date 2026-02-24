قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
كريم بدوي: أسيوط لتكرير البترول تغطي 100% من احتياجات صعيد مصر من البنزين
كارثة في غزة.. الأمطار تُغرق خيام النازحين بخان يونس
تحديث منظومة العدالة.. النيابة العامة تعزز البنية التقنية بأنظمة ذكاء اصطناعي متطورة
اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 24-2-2026

خضار
خضار
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 24-2-2026.

 اسعار الخضروات اليوم: الطماطم الطازجة تراوحت بين 8 و16 جنيهًا. 

البطاطس الجديدة سجلت من 4.5 إلى 8.5 جنيه.

 البصل الأحمر البلدي دار بين 6 و7.5 جنيه. 

البصل الأبيض الطازج تراوح من 4 إلى 9 جنيهات. 

الكوسة الخضراء سجلت بين 12 و18 جنيهًا. 

الباذنجان البلدي اللامع تراوح من 9 إلى 13 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي تراوح بين 18 و26 جنيهًا. 

الفلفل الحامي البلدي سجل من 17 إلى 25 جنيهًا. 

الخيار الصوب الطازج تراوح بين 18 و24 جنيهًا. 

الخيار البلدي الأخضر سجل من 18 إلى 24 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

 تراوحت أسعار البرتقال السكري من 9 : 13 جنيهًا للكيلو (قفص).

 تراوحت أسعار البرتقال أبو سرة من 10 : 17 جنيهًا للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار اليوسفي من 5 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص).

 تراوحت أسعار جريب فروت من 7 : 10 جنيهات للكيلو (قفص). 

وصل سعر ليمون حلو إلى 15 : 20 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر ليمون بلدي إلى 21 : 27 جنيهًا للكيلو. 

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 9 : 15 جنيها للكيلو.

ووصل سعر عنب مستورد أصفر 120 : 150 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب مستورد أسمر 120 : 150 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 50 : 100 جنيه للكيلو (كرتونة 20 كيلو). 

وسجل سعر بلح سيوي 40 : 70 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الجوافة 14 : 20 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الرمان 15 : 30 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الفراولة 14 : 18 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الكانتلوب 8 : 16 جنيها للكيلو.

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

أضرار استخدام "فوطة" مايكروفايبر لتلميع السيارة

