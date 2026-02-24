قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
محافظات

رئيس مدينة القصير يواصل المتابعة الميدانية لرصد مخالفات البناء والتصدي للتعديات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

واصل اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، جولاته الميدانية بعدد من مناطق المدينة لرصد مخالفات البناء والتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف المتابعة الميدانية لأعمال البناء والتعامل الفوري مع أية مخالفات، وذلك في إطار توجيهات الدولة بفرض الانضباط وتطبيق القانون.

وخلال الجولة، تم رصد إقامة شدة خشبية تمهيدًا لصب دور ثانٍ علوي بمنطقة الكلاحين، بالمخالفة للتراخيص والاشتراطات المعمول بها، كما تم ضبط حالة بناء مخالفة بمنطقة التلفزيون لا تتوافق مع القواعد والضوابط المنظمة لأعمال البناء.

وعلى الفور، وجّه رئيس المدينة الإدارة الهندسية بسرعة الانتقال إلى المواقع المشار إليها، وإجراء المعاينات اللازمة وفحص التراخيص والملفات الخاصة بالحالات المخالفة، للتأكد من مدى قانونية الأعمال القائمة. كما كلف إدارة الشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين، وتطبيق نصوص القانون بكل حزم حفاظًا على حقوق الدولة.

وأكد اللواء أحمد صقر استمرار حملات المرور الميداني اليومية بكافة أنحاء المدينة، مشددًا على أن أجهزة الوحدة المحلية لن تتهاون في مواجهة أي تعديات أو مخالفات بناء، وأن التعامل سيتم وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على منظومة البناء، ومنع التعديات على أراضي الدولة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة بما يتسق مع مستهدفات التنمية.

اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة مدينة القصير

