قطر الأقرب لاستضافة ملحق كأس العالم 2026 بعد تصاعد العنف في المكسيك

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن قطر باتت الخيار الأبرز لاستضافة مباريات الملحق العالمي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026، المقررة في مارس المقبل، بدلًا من المكسيك، وسط مخاوف أمنية متزايدة هناك.

وجاءت هذه التطورات عقب موجة عنف دامية اجتاحت عدة ولايات مكسيكية، أبرزها جاليسكو، إثر مقتل إل مينتشو، أحد أخطر زعماء كارتلات المخدرات، ما أدى إلى انفجارات وإحراق حواجز طرق وإطلاق تحذيرات دولية للسفر، من بينها كندا التي نصحت رعاياها بتوخي الحذر، وهو ما أثار قلق الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن سلامة اللاعبين والجماهير.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، بات الاتحاد الدولي يدرس بجدية إمكانية نقل مباريات الملحق خارج المكسيك، لضمان سير البطولة وفق جدولها دون أي مخاطر، مع الإشارة إلى أن قطر تمثل حلاً عمليًا نظرًا لتوافر منشآت جاهزة بالكامل من مونديال 2022، واستقرار أمني ممتاز، إضافة إلى خبرتها التنظيمية الكبيرة.

وستتضمن البطولة الملحقة مشاركة ستة منتخبات هي: العراق، بوليفيا، الكونغو الديمقراطية، جامايكا، سورينام، وكاليدونيا الجديدة، وهو ما يجعل ضرورة وجود بيئة آمنة أمرًا حاسمًا.

ويظل مصير الملحق مؤجلًا حتى صدور القرار الرسمي من "فيفا"، وسط ترقب عالمي لمعرفة ما إذا كان سينتقل خارج المكسيك، حيث تتواصل الضغوط لضمان إقامة البطولة في أجواء آمنة تليق بمستوى الحدث العالمي.