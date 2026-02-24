الجامعة العربية.. اجتماع تشاوري لتعزيز عمل منتديات التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية

عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، اجتماع تشاوري على مستوى الخبراء من المندوبيات الدائمة لمناقشة الوثائق الخاصة بتعزيز آليات عمل منتديات التعاون التي تجمع الدول العربية مع الدول والتجمعات الإقليمية.

ترأس الاجتماع طلال عبد الله العزيزي، رئيس قسم جامعة الدول العربية بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، في ظل رئاسة الإمارات لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، فيما ترأس وفد الأمانة العامة وزير مفوض رانيا أوراغ، مديرة إدارة أوروبا والتعاون العربي الأوروبي.

تناول الاجتماع مناقشة الوثائق الخاصة بتفعيل آليات عمل المنتديات والاجتماعات التي تجمع الدول العربية مع الأطراف الأخرى، مع التركيز على مرئيات الدول الأعضاء بشأن قنوات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية، مؤكدين على أهمية تطوير الأطر التنظيمية واعتماد آليات تنفيذ واضحة لتعزيز فعالية هذه المنتديات والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون مع الشركاء المعنيين.