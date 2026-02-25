سيارات مستعملة بـ 500 ألف جنيه في السوق المحلي

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافرت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو داستر ، ونيسان اكس تريل، وكيا بيكانتو، وهيونداي اى 10، وجيلي باندينو .

جيلي باندينو موديل 2014

تستمد سيارة جيلي باندينو موديل 2014 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 700 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

جيلي باندينو موديل 2014

تباع سيارة جيلي باندينو موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 240 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي أى 10 موديل 2016

تحصل سيارة هيونداي أى 10 موديل 2016 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 113 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي أى 10 موديل 2016

يصل سعر سيارة هيونداي أى 10 موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا بيكانتو موديل 2016

تنقل قوة سيارة كيا بيكانتو موديل 2016 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1200 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 900 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا بيكانتو موديل 2016

تأتى سيارة كيا بيكانتو موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان أكس تريل موديل 2007

تمكنت سيارة نيسان أكس تريل موديل 2007 من قطع مسافة 194 ألف/كم، وبها محرك سعة 2500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان أكس تريل موديل 2007

تباع سيارة نيسان أكس تريل موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 490 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو داستر موديل 2018

تباع سيارة رينو داستر موديل 2018 باللون الأبيض، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 165 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبخا رخصة سارية .

رينو داستر موديل 2018

يبلغ سعر سيارة رينو داستر موديل 2018 في سوق السيارات المصري للمستعمل 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .