تكنولوجيا وسيارات

سيارات مستعملة سعرها 300 ألف جنيه

إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه لانوس، وهيونداي فيرنا، وفورد فوكس، و جيلي امجراند، وميتسوبيشي لانسر .

شيفروليه لانوس موديل 2010

تحصل سيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 300 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه لانوس موديل 2010

تباع سيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 220 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي فيرنا موديل 2008

تستمد سيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 102 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي فيرنا موديل 2008

يصل سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فورد فوكس موديل 2006

تنقل قوة سيارة فورد فوكس موديل 2006 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 295 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فورد فوكس موديل 2006

يبلغ سعر سيارة فورد فوكس موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

جيلى امجراند 7 موديل 2013

تمكنت سيارة جيلى امجراند 7 موديل 2013 من قطع مسافة 165 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

جيلى امجراند 7 موديل 2013

تأتى سيارة جيلى امجراند 7 موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 باللون الأخضر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 185 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تتوافر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة شيفروليه لانوس هيونداي فيرنا موديل 2008 فورد فوكس موديل 2006 جيلى امجراند 7 موديل 2013 ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
