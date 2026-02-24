أحمد سعد: عمرو سعد عامل عظمة في إفراج مقدرتش أمسك نفسي وغنيلته الرباعية دي(فيديو)

أعرب النجم أحمد سعد عن فخره الكبير بالنجاح الذي يحققه شقيقه النجم عمرو سعد من خلال مسلسل إفراج الذى يعرض في موسم رمضان الجاري، حيث حرص على دعمه بطريقته الخاصة.

قدم النجم أحمد سعد رباعية شاركها على حسابه على "انستجرام" وفى خلفيته شاشة يعرض عليها مقتطفات من مسلسل إفراج، ووعلق على الفيديو قائلاً: بصراحة عمرو سعد عامل عظمة في مسلسل إفراج السنة دي.. أنا مقدرتش أمسك نفسي وغنيت له الرباعية دي ".

ويواصل عمرو سعد هذا العام حصد النجاحات من خلال المسلسل، الذي تصدر قوائم المشاهدة وتفاعل الجمهور منذ عرض حلقاته الأولى، بفضل أحداثه المشوقة وأدائه اللافت الذى نال إشادات واسعة من المتابعين والنقاد، ليؤكد حضوره القوي فى دراما رمضان.

ويشارك عمرو سعد بطولة مسلسل إفراج كل من، تارا عماد، حاتم صلاح، عبد العزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبد الحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

يعرض مسلسل إفراج بطولة عمرو سعد على قناة MBC مصر فى تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، ويعرض علي قناة MBC Masr الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، والساعة 11 مساء على قناة MBC 1، والساعة 12 ظهرًا علي قناة MBC مصر دراما، كما يعرض على منصة MBC شاهد.

https://www.instagram.com/reel/DVJ0bbIDHCh/?igsh=OWZpNXcxZW1zcWRu