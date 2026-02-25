قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا موعد التراجع

الدواجن
الدواجن
آية الجارحي

أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 25-2-2026، هدءت بعد أن شهدت ارتفاع كبير منذ بدايه الشهر الماضي.

وكانت قد شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا خلال الاسبوعين الماضيين  بالتزامن مع شهر رمضان 2026، بعد فترة من التراجع الملحوظ التي شهدتها السوق الشهر الماضي.

وتشير التوقعات أن أسعار الدواجن ستتراجع منتصف شهر رمضان.

وبلغ سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 91 جنيهًا، وعلى مستوى الأسواق، تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 105 و110 جنيهات.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء  في المزارع والأسواق، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 91  جنيهًا في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 105 و110 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات 70 جنيها للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 105 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 110 و115 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 130 و140 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 135 و145 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 19و20 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات

