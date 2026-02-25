قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

جنيهات ذهب
جنيهات ذهب
آية الجارحي

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء في مصر 55.680 ألف جنيه، بعد أن تجاوز الـ 56 ألف جنيه أول تعاملات الاسبوع الجاري.

وتذبذب أسعار الذهب، في نطاق محدود بعد موجة صعود قوية شهدها المعدن النفيس على مدار اليومين الماضيين، وذلك نتيجة عمليات جني أرباح طبيعية من قبل المستثمرين.

ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 25 فبراير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية لمتابعة تحركات الأسواق.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  5158 دولارا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5966 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 6960 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7954 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 55.680 ألف جنيه.

