قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: التخفيضات الضريبية الأكبر في التاريخ الأمريكي .. والجارديان تكذّبه
مسلسل «حد أقصى».. إعلامي يُشيد بإخراج مايا أشرف زكي: وُلدت كبيرة رغم صغر سنها
ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن إلغاء الرسوم الجمركية مؤسف جدًا
حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي
سنن الصيام.. 8 أعمال للرسول يغفل عنها الناس في رمضان
بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع
ترامب: ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من 600 ألف برميل يوميًا
أقل من 2.30 دولار للجالون .. ترامب يتباهى بانخفاض أسعار البنزين خلال خطاب حالة الاتحاد
ترامب يُشيد بانخفاض معدل جرائم القتــ.ـل في الولايات المتحدة
ترامب: استثمارات بـ 18 تريليون دولار تتدفق على أمريكا من جميع أنحاء العالم
خطاب الاتحاد .. ترامب يُهاجم «بايدن» ويؤكد: هذا هو العصر الذهبي لأمريكا
خطاب حالة الاتحاد .. ترامب: تلقينا أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لربط التعليم بسوق العمل.. إنشاء مختبرات اتصالات متطورة بـ 4 فروع للأكاديمية العربية

استراتيجية بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
استراتيجية بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
حنان توفيق

شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وشركة إي آند مصر، بهدف إنشاء مختبرات متطورة للاتصالات السلكية واللاسلكية تحتوي على جميع تكنولوجيات التليفون المحمول  (2G/4G/5G)، وذلك لربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وقع الاتفاقية كل من الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،  والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر، وذلك بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من قيادات الوزارة والجهاز والشركة والأكاديمية.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم شركة إي آند مصر بتزويد فروع الأكاديمية الأربعة بالقاهرة والإسكندرية وجنوب الوادي بالمعدات والتجهيزات اللازمة لإنشاء وتشغيل مختبرات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما يضمن إتاحة بنية تعليمية وتدريبية متطورة لقطاع واسع من الطلاب، ويسهم في توحيد مستوى التدريب العملي على أحدث تقنيات الاتصالات داخل مختلف مقرات الأكاديمية.

وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد نموذجا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، وهو النموذج الذي تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيزه لدفع التقدم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن نهج العمل داخل القطاع يتميز بكونه يرتكز على التنسيق والتعاون بين مختلف الشركاء، لافتا إلى التعاون بين الوزارة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في عدد من المبادرات والمحافل المحلية والدولية التي تستهدف تنمية المهارات الرقمية لطلاب المدارس والجامعات، فضلا عن التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة والابتكار والإبداع؛ مضيفا أن شركة إي آند مصر تعد شريكا أساسيا في مجال البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات الاتصالات، إلى جانب التعاون المكثف في مجال مشروعات التحول الرقمي.

وأوضح أن هذا التعاون يحقق الربط بين الخبرات الأكاديمية والخبرات العملية داخل المعامل على النحو الذي يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، وقادرة على المنافسة في وظائف المستقبل. 
ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: "تحرص الأكاديمية على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات الرائدة في القطاعات التكنولوجية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وربطها بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل. وتمثل هذه الشراكة مع إي آند مصر إضافة نوعية للمنظومة التعليمية داخل الأكاديمية، من خلال توفير بيئة تدريب عملي متقدمة تُمكّن الطلاب من التعامل مع أحدث تقنيات الاتصالات، وتعزز من جاهزيتهم المهنية وقدرتهم التنافسية بعد التخرج."

وأشار المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر، إلى أن الشركة تضع تنمية الكفاءات الشابة على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية لتطور قطاع الاتصالات والتحول الرقمي في مصر، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة نموذجاً ناجحاً للتكامل بين قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية، وتؤكد التزام إي آند مصر بدورها في دعم بناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار". ولفت إلى أن إنشاء مختبرات متخصصة ومجهزة بأحدث التقنيات سيوفر بيئة تعليمية متطورة قائمة على التطبيق العملي والتكنولوجيا الحديثة، مما سيساهم في إعداد جيل جديد من المهندسين والمتخصصين القادرين على مواكبة تطورات الشبكات والاتصالات الحديثة.

وقال المهندس/ حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة إي آند مصر: "تعكس هذه الشراكة رؤية إي آند مصر في مجال دعم التعليم وبناء القدرات والكوادر الشابة لتحقيق أثر مستدام، ونسعى من خلال هذه المختبرات إلى توفير فرص تدريب فعالة تواكب التطور السريع الذي يشهده قطاع الاتصالات عالمياً، وتسد الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بما يساهم في رفع قدرات الطلاب في مجال التكنولوجيا الرقمية، ويعزز فرصهم في سوق العمل."
جدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية إي آند مصر الهادفة إلى دعم التعليم والابتكار وبناء القدرات البشرية، وتعزيز دور الشركة كشريك رئيسي في دعم وتطوير منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي في هذا المجال.

استراتيجية بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إنشاء مختبرات متطورة للاتصالات السلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

اعتداء موظفة علي زميلها بمديرية الزراعة بطنطا

وكيل جديد لـ زراعة الغربية بعد ضرب مديرة الإدارة لزميلها

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

جنوب لبنان

مسيرة إسرائيلية تلقي عبوتين متفجرتين باتجاه العديسة جنوب لبنان

أرشيفية

طائرة "يوم القيامة" الأمريكية تهبط قرب واشنطن قبل ساعات من خطاب الرئيس

جولة وزير العمل الصومالي داخل سفارة بلاده

وزير العمل الصومالي يزور سفارة القاهرة ويطلع على الخدمات | صور

بالصور

البروكلي من خضار «مكروه للأطفال» إلى سوبرفوود .. يحارب الالتهاب ويُدعّم صحة القلب

فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي

ترتيب أطباق الإفطار في رمضان .. الطريقة الصحية لكسر صيامك

ترتيب أطباق الإفطار في رمضان
ترتيب أطباق الإفطار في رمضان
ترتيب أطباق الإفطار في رمضان

لسحور سهل وصحي .. طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد