معلومات الوزراء: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين خلال 2023/ 2024
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
مصر وبريطانيا تبحثان شراكة اقتصادية أعمق وتوسع الاستثمارات الخضراء
كازاخستان .. تحطم طائرة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا
بعد قليل.. انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ1086
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
وفاة والد الفنانة مي عمر
عاصفة ثلجية تشل شمال شرق أمربكا .. والثلوج تتراكم قبل وصول موجة جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

جولة مؤجلة بنكهة الحسم.. النصر يسعى لتوسيع الفارق والنجمة يتمسك بفرصة البقاء في سباق الدوري السعودي

النصر
النصر

في توقيت تشتعل فيه المنافسة وتضيق فيه هوامش الخطأ تتجه الأنظار إلى جولة مؤجلة قد تعيد رسم ملامح سباق القمة وصراع البقاء في الدوري السعودي للمحترفين حيث يخوض النصر اختبارا خارج الديار أمام النجمة بينما تشهد المجمعة مواجهة لا تقل أهمية بين الفيحاء ونيوم.

الجولة لا تقاس فقط بثلاث نقاط بل بما قد تتركه من أثر مباشر على صدارة الترتيب وحسابات المطاردة وأحلام الهروب من القاع.

النصر والنجمة.. صدارة تحت الاختبار وطوق نجاة أخير

يدخل النصر المواجهة وهو يدرك أن الحفاظ على القمة أصعب من اعتلائها فالفريق العاصمي عاد إلى الصدارة مستفيدا من تعثر الهلال أمام الاتحاد لكنه يعلم أن أي تعثر جديد قد يعيد خلط الأوراق في سباق يبدو هذا الموسم أكثر تعقيداً.

البرتغالي خورخي خيسوس الذي يقود المشروع الفني للنصر نجح في إعادة التوازن للفريق بعد فترة فقد فيها الصدارة واتسع الفارق النقطي. 

الانتصارات المتتالية أعادت الثقة إلى غرفة الملابس خصوصا مع استعادة كريستيانو رونالدو لحاسته التهديفية مدعوماً بحيوية ساديو ماني وتألق كينجسلي كومان ولمسات جواو فيليكس.

فنيا تبدو الفوارق واضحة على الورق لكن الحسابات الميدانية لا تعترف دائماً بالتاريخ أو الأسماء فالنصر سيبحث عن فرض إيقاعه مبكراً عبر الضغط العالي وتكثيف اللعب على الأطراف مستفيدا من الفارق في الجودة الفردية أما النجمة صاحب المركز الأخير فالمباراة بالنسبة له أشبه بفرصة إنعاش أخيرة.

النجمة يملك ثماني نقاط فقط ويدرك أن الخروج بنتيجة إيجابية أمام المتصدر قد ينعش آماله في البقاء فالإدارة لجأت إلى تغيير فني بالتعاقد مع نيستور إل مايسترو بعد رحيل ماريو سيلفا في محاولة لإعادة الروح إلى الفريق.. ومنح الانتصار الأول دفعة معنوية لكن الخسارة الثقيلة أمام الأهلي أعادت المخاوف إلى الواجهة.

المواجهة إذن تحمل طابعاً مزدوجاً وهو اختبار صلابة لمتصدر يريد تثبيت أقدامه وصراع بقاء لفريق لم يعد يملك رفاهية إهدار النقاط.

الفيحاء ونيوم.. معركة الوسط بطموحات مختلفة

في المجمعة تبدو الصورة أكثر توازناً بين الفيحاء ونيوم لكن الدوافع لا تقل اشتعالاً فالفيحاء بقيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل يسعى لاستثمار فوزه الأخير وتعزيز موقعه بعيداً عن مناطق الخطر والفريق يملك 26 نقطة ويطمح للوصول إلى منطقة الأمان مبكراً لتجنب ضغوط الجولات الختامية.

على الجانب الآخر يدخل نيوم المواجهة بأريحية نسبية بعد وصوله إلى 31 نقطة في المركز الثامن. الفرنسي كريستوف غالتييه يقود مشروعاً يبدو مستقراً حتى وإن لم ينجح الفريق في ترجمة صفقاته إلى قفزة فنية كبيرة والأداء متزن والنتائج تمنح الطمأنينة لكن الطموح لا يزال قائماً للتقدم نحو النصف العلوي من الجدول.

تكتيكياً الفيحاء يعتمد على التحولات السريعة والصلابة الدفاعية بينما يفضل نيوم الاستحواذ المنظم وبناء اللعب من الخلف.

المواجهة قد تحسم بتفاصيل صغيرة سواء من خلال كرة ثابتة هفوة دفاعية أو لحظة إبداع فردي.

سباق متعدد الأطراف

الموسم الحالي يختلف في ملامحه عن نسخ سابقة فالمنافسة لم تعد محصورة بين قطبي الرياض فقط بل اقتحم الأهلي المشهد بقوة بينما يترقب القادسية فرصته للانقضاض من الخلف والتقارب النقطي بين فرق المقدمة يعني أن كل جولة قد تقلب موازين الترتيب.

النصر أمام فرصة ذهبية لتوسيع الفارق ولو مؤقتا لكن الضغط سيكون حاضراًفي كل دقيقة والنجمة يقاتل من أجل البقاء. الفيحاء يبحث عن الأمان ونيوم يريد تثبيت أقدامه في المنطقة الدافئة.

جولة مؤجلة على الورق لكنها في الحسابات الفعلية قد تكون مفصلية في رسم خريطة الصدارة والقاع وتأكيد حقيقة أن هذا الموسم في الدوري السعودي لا يعترف إلا بمن يحسن استثمار اللحظة.

النصر النجمة الدوري السعودي الفيحاء نيوم الهلال الاتحاد

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

الأهلي والزمالك وبيراميدز

ناقد رياضي: مباراة الزمالك وبيراميدز قد تقلب ترتيب الدوري

مرام سعيد

لغز ارتباط القرد الياباني الشهير بدب بعدما رفضته أمه ورفاقه.. فيديو

إيران

رئيس البرلمان الإيراني: إذا شنت أمريكا هجوما ستواجه ردًّا حاسماً وقويًّا

بالصور

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة.. اجتماع رسمي لتحسين منظومة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

